تقرير - الأهلي حصل على توقيع أفشة ومدافع بيراميدز يقترب من الزمالك

عقد بيراميدز سينفرط بعد رحيل تركي آل الشيخ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تبدو أن العلاقات بين مجلس إدارة الأهلي المصري وبيراميدز ستصير طيبة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع رحيل تركي آل الشيخ؛ مالك النادي السابق.

آل الشيخ رحل عن ملكية القلعة الزرقاء، بعد عدة مشكلات واجهها في التعامل مع الجماهير المصرية واتحاد الكرة، وقام الإماراتي سالم الشامسي بشراء النادي منه رسميًا.

ووفقًا لقناة "تايم سبورتس" فإن عدد من لاعبي بيراميدز سيرحلون عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والبداية من محمد مجدي "أفشة"؛ لاعب وسط الفريق.

وأكدت القناة أن أفشة قام بالفعل بالتوقيع على عقود ارتداء الفانلة الحمراء بداية من الموسم المقبل لمدة ثلاثة مواسم، بعد جلسة عقدها مع سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في نهاية يونيو الماضي.

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القناة أشارت إلى أن العلاقات بين الأهلي وبيراميدز ستصير على ما يرام في ظل تولي ممدوح عيد منصب المدير التنفيذي بالقلعة الزرقاء، وتربطه علاقة جيدة بمسؤولي القلعة الحمراء.

"تايم سبورتس" كذلك أوضحت أن عبد الله بكري؛ لاعب الكتيبة الزرقاء، اقترب من الانتقال للزمالك، حيث كثف مسؤولو الأخير مفاوضاتهم مع اللاعب واقترب الحسم.

المدافع صاحب الـ25 عامًا انضم لبيراميدز قادمًا من سموحة، وخاض معه 16 مباراة.

أما أفشة صاحب الـ23 عامًا فانتقل للأزرق قادمًا من إنبي، وشارك معه في 24 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع سبعة آخرين.

يذكر أن البرازيلي كينو؛ نجم بيراميدز، كان أول الراحلين بعد رحيل تركي آل الشيخ، حيث انتقل رسميًا إلى الجزيرة الإماراتي.