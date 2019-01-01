بيراميدز يقترب من ضم مهاجم المقاولون ومدافع الجيش

هدف الأهلي السابق يقترب من القلعة الزرقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت المصادر الصحفية المتابعة لسوق انتقالات الدوري المصري لاقتراب بيراميدز من التعاقد مع أحمد علي وأحمد سامي.

وبدأت الأمور تعود للاستقرار تدريجيًا في القلعة الزرقاء بعد بيع النادي من مالكه القديم المستشار تركي آل الشيخ لرجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

وأعلن بيراميدز أمس تعاقده رسميًا مع المدرب سيباستيان ديسابر بعد انفصاله عن منتخب أوغندا عقب الخروج من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بالخسارة أمام مدغشقر بركلات الجزاء الترجيحية.

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وتخلى النادي مؤخرًا عن نجمه كينو لصالح الجزيرة الإماراتي، وكذلك الثنائي مهند لاشين وناصر المنسي لطلائع الجيش، ويبدو رحيل الثنائي محمد مجدي قفشة وعبد الله السعيد قريبًا للأهلي والزمالك على الترتيب، وقد سبق أن غادر المدافع السوري عمر الميداني للدوري الكويتي وعاد عمر خربين للهلال بعد انتهاء إعارته.

وأفادت المصادر المتابعة أن النادي الذي يحتل وصافة الدوري المصري حاليًا حسم كل التفاصيل الخاصة بضم مهاجم المقاولون "أحمد علي" ومدافع الجيش "أحمد سامي"، وأن الإعلان عن الصفقة بات قريبًا.

يُذكر أن أحمد سامي كان مستهدفًا من الأهلي، إذ حاول متصدر الدوري المصري ضمه عدة مرات لكن تلك المحاولات باءت بالفشل لعدم التوصل لاتفاق مالي مع ناديه.