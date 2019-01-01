ساوثجيت يخطط لضم نجم وست هام لمنتخب إنجلترا

واحد من أبرز نجوم الوسط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وجذب أنظار العديد من الأندية الكبيرة

يستعد جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، للاستعانة بديكلان رايس لاعب وسط وست هام.

رايس اقتحم التشكيل الأساسي للهامرز هذا الموسم، وأبهر الجميع بمستواه المميز تحت قيادة المدرب مانويل بيلجريني.

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صاحب الـ20 عاماً جذب أنظار العديد من الأندية الإنجليزية أبرزها تشيلسي ومانشستر يونايتد.

المنافسة لم تقتصر على صعيد الأندية، قبل أيضاً شهدت الأسابيع الأخيرة صراعاً من إنجلترا وأيرلندا لضم رايس.

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إنجلترا نجحت في حسم الصراع لصالحها، وفقاً لتصريحات ميك مكارثي مدرب المنتخب الأيرلندي.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت رغبة ساوثجيت في الاستعانة برايس في المرحلة المقبلة، بعد اكتمال كافة إجراءات لعبه للأسود الثلاثة.

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وأوضحت أن اللاعب قد يشارك في افتتاح مشوار إنجلترا بتصفيات يورو 2020 الشهر القادم.

ومن المتوقع أن يتواجد النجم الشاب ضمن قائمة ساوثجيت لمباراتي التشيك ومونتينيجرو القادمتين.