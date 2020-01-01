ساري: رونالدو تحدث معي وهذا هو موقفي من ميسي

ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس يرد في المؤتمر الصحفي لمواجهة ميلان على أخبار ضمه لميسي وحديثه مع رونالدو.

أكد ماوريسيو ساري أن العشاء الذي جمع أعضاء فريقه يوفنتوس كان متفقًا عليه منذ فترة بعيدة في ظل كل الأنباء التي انتشرت عن وجود انقسام في صفوف الفريق.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بنصف نهائي كأس إيطاليا ضد ميلان وأكد خلال تصريحاته أن كريستيانو رونالدو تحدث معه مؤخرًا حول حالته البدنية كما تطرق للحديث عن الأنباء التي ربطت يوفنتوس بضم ليونيل ميسي من برشلونة.

وقال ساري: "كان ذلك العشاء سيقام بعد مباراة فيورنتينا لكن بسبب الإلتزامات الخاصة بنا تم تأجيله لأسبوع، واجتماعي مع الرئيس دوري وكان محدد مسبقًا".

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وأكمل: "في يوفنتوس هناك هيكل للعمل، والفريق يدعمني عن طريق التدرب بشكل جيد ودومًا ما يقدمون أفضل ما لديهم حتى عندما يكون الشكل العام سلبي".

وأضاف: "على المستوى العقلي نحاول إصلاح بعض الأمور، ففي بعض المواقف نشعر كأننا لسنا في أفضل حالاتنا، لكننا نتحدث سويًا لنرى كيف نصلح الأمور".

ودافع عن بيانيتش والتصريحات التي هاجمه بها جيوفاني كوبولي وقال: "أنا متأكد من عودته لأفضل مستوياته خلال الفترة المقبلة، هو واحد من أهم اللاعبين لدينا".

وأردف عن رونالدو: "رونالدو جاء لي وقال أنني اشعر أنني بخير، وبمجرد أن أشعر بالتعب سأقول لك بشكل فوري، لذلك نقوم بالعمل سويًا كل مباراة ونقيم الأمور".

وأنهى تصريحاته بالإجابة عن إمكانية ضم ميسي: "هو لاعب في برشلونة ولو كنت أدربهم وأحدهم تحدث عنه كنت سأغضب لذلك سأتجنب ذلك السؤال".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت على دعم إدارة يوفنتوس للمدرب عقب الخسارة أمام هيلاس فيرونا ونابولي والتراجع للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.