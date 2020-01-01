ساري: ديبالا يعاني بسبب رونالدو وإنتر لا يخيفني

مباراة مقبلة للبيانكونيري مع بارما

فسر مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري الأسباب وراء اختياراته في خط الهجوم ما بين الثلاثي كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، وجونزالو هيجواين، كما علق على سوق انتقالات غريمه إنتر.

وتألق الثنائي ديبالا وهيجواين في مباراة الكأس أمام أودينيزي وانتصار الفريق برباعية، في المباراة التي غاب عنها رونالدو للمرض.

وبدأ ساري المؤتمر بتقديم العزاء في وفاة اللاعب السابق بييترو أناستاسي: "قبل أي شيء يجب أن نحيي ذكرى أناستاسي، لاعب كبير وصاحب تاريخ مع هذا النادي والكرة الإيطالية".

وأضاف: "هل يستطيع دي ليخت لعب ثلاث مباريات متتالية؟ أظن، خصوصاً بعد تعافيه، يجب أن نركز على التوازن لأن هذا مفتاح الفوز في المباريات".

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وأكمل المدرب الإيطالي: "بارما فريق خطير ويعرف كيف ينشأ الهجمات، يجب أن نتمتع بالحذر، لا أظن أن يمكن ضم كولوسيفسكي منهم بالوقت الراهن مباشرة، خصوصاً بعد ما أكدت الإدارة صعوبة الموقف".

وعلق ساري على تألق ديبالا في غياب رونالدو: "برأيي باولو هذا الموسم يتألق مع أي أحد، عندما يلعب مع رونالدو نفتقد رأس الحربة الصريح ونعتمد على مهاجم وهمي، وهذا صعب لهما".

وواصل: "كوستا يأتي من فترة عانى فيها من غياب الاستمرارية وتعدد الإصابات، يحتاج للعب دقائق أكثر للدخول في الأجواء، رابيو عانى في البداية ولكنه طبيعي حتى تأقلم، والآن أصبح دوره تكتيكياً أفضل".

وعن إيمري تشان وفيديريكو بيرنارديسكي: "لا يوجد أحد خارج الحسبان، كل لاعب له خصائصه، ويمكن أن يلعب، أختار على أساس المباريات واحتياجتها، لم يخبرني أحد أن بيرنارديسكي سيرحل ولا يوجد أي شيء بخصوصه الآن".

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وحول صراع اللقب مع إنتر: "أخاف إنتر؟ نحن نتحدث عن رياضة، كلمة خوف كبيرة للغاية، لا أتابع ميركاتو إنتر ونركز فقط في أنفسنا، الجدول من أسوأ الأمور في كرة القدم".

ويستضيف البيانكونيري مساء الأحد بارما لحساب الجولة العشرين من السيري آ.