إيفرتون يخطط لضم لاعب يوفنتوس

الألماني يريد الهروب من جحيم دكة يوفنتوس

يبدو أن اللاعب الألماني إيمري تشان لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي يُعد هدفاً هاماً لإيفرتون الإنجليزي لضمه في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

اللاعب أصبح حبيس مقاعد البدلاء هذا الموسم رفقة ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، ولم يشارك سوى في عدة دقائق.

وحسب ما ذكرته صحيفة "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن المشكلة الوحيدة في ضم إيفرتون للاعب هو أنه كان لاعباً سابقاً لليفربول الإنجليزي.

اللاعب يتطلع بقوة لبداية تجربة جديدة رفقة أنشيلوتي في إيفرتون لأنه يعلم جيداً أن البقاء مع يوفنتوس محفوف بالمخاطر، ولن يكون الأمر سهلاً أن يبقى دون أن يشارك مثل ما حدث في النصف الأول من الموسم.

إدارة إيفرتون تخشى أن تكون تصريحات لاعب ليفربول السابق مشكلة في ضمه، اللاعب أكد أثناء لعبه مع الريدز أنه لا يرى نفسه يرتدي قميص إيفرتون في أي وقت، ولكن ضغط أنشيلوتي لضمه قد يجعل الجماهير تهدأ نوعاً ما.

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ارتبط اسم اللاعب الصيف الماضي بعدة أندية أشهرها نابولي ومانشستر يونايتد ولكن المفاوضات بدأت في وقت متأخر في الصيف ليبقى اللاعب في صفوف السيدة العجوز.

يذكر أن إيمري تشان رحل إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2018 بالمجان بعد نهاية عقده مع ليفربول ورفضه التجديد.