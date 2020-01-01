رابيو: المنافسة على لقب الدوري الإيطالي صحية ليوفنتوس

إنتر ولاتسيو بمقدورهما الظفر باللقب ولكننا أيضًا في حالة جيدة..

أعرب أدريان رابيو، لاعب يوفنتوس، عن استمتاعه بالمنافسة الموجودة حاليًا على لقب الدوري الإيطالي بين فريقه والإنتر من جهة ولاتسيو من جهة أخرى.

ويحتل اليوفي صدارة الكالتشيو برصيد 48 نقطة وبفارق نقطتين عن الإنتر الوصيف و6 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، والذي قهر البيانكونيري مرتين هذا الموسم.

الدولي الفرنسي تحدث للصحافة عن المنافسة وقال "من الجيد بالنسبة للإنتر أن لاتسيو والإنتر بمقدورهما أيضًا أن يتوّجا باللقب.".

كما أضاف "ولكن أيضًا يوفنتوس في وضع جيد. كلما زادت الفرق المتنافسة، ارتفع مستوى الدوري مما يدفعنا للقيام بعمل أفضل وأكثر اتساقًا.".

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وأتم "إنه أمر إيجابي بالنسبة ليوفنتوس وللكرة الإيطالية بشكل عام، فهناك فرق تتنافس معنا مثل الإنتر ولاتسيو وكذلك فرق تلعب كرة قدم جيدة مثل روما وأتلانتا.".

يذكر أن رابيو انضم إلى اليوفي هذا الموسم بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان، ولكنه لم يشارك بصورة مستمرة، فاكتفى بالظهور في 15 مناسبة بمختلف البطولات وأغلبهم كبديل.

كما يجدر الإشارة إلى أن لاتسيو يرفض كادره الفني والإداري اعتباره منافسًا على لقب السكوتيدو، ويُفضّل مدربه إنزاجي اعتبار أن الفريق يسعى لحجز مكانة في المربع الذهبي فقط.