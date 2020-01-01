سألعب فقط لبرشلونة.. رد صادم من بيانيتش على مفاوضات باريس

اللاعب البوسني لا يهتم كثيراً للمميزات المالية

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدخول في مفاوضات مع لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس، ولكنه لم يحصل على الرد الذي يتمناه.

بيانيتش أصبح على بعد خطوات قليلة من الرحيل عن يوفنتوس، وسط مفاوضات مكثفة من برشلونة للحصول على خدماته في أقرب فرصة ممكنة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت عن محاولة من ليوناردو المدير الرياضي لباريس، للانقضاض على الصفقة في اللحظات الأخيرة.

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وأوضحت الصحيفة، أن باريس حاول إغراء اللاعب البوسني بالعديد من المميزات المالية، كالراتب والمكافآت وغيرها من الجوانب، لكن رد بيانيتش جاء صادماً.

ويأتي ذلك بعدما أكد بيانيتش للنادي الفرنسي، بأنه سيلعب فقط لبرشلونة في حالة رحيله عن صفوف يوفنتوس في الصيف.

ويبرر صاحب الـ30 سنة هذا الإصرار، لإعجابه الشديد بأسلوب برشلونة حيث يراه يناسبه بشكل كبير، كما يثق في نجاحه بصفوف النادي الكتالوني عن طريق العمل بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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هذا الرد لم يصدم باريس فقط، تشيلسي ومانشستر يونايتد حاولا التعاقد مع اللاعب خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن يجعل الأمور واضحة للجميع حول وجهته المفضلة.

يذكر أن العديد من التقارير الإسبانية، أكدت استعداد برشلونة للدخول في صفقة تبادلية تشمل بيانيتش، وماتيا دي تشيليو ظهير يوفنتوس ونيلسون سيميدو مدافع النادي الإسباني.