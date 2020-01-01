رئيس خيتافي يكشف: كنا قريبين من ضم ميسي وجوارديولا

ما هي حقيقة تدريب جوارديولا لنادي خيتافي ورحيل ميسي له

كشف أنخيل توريس، رئيس نادي خيتافي الإسباني أنّ الفريق المدريدي كان قريبًا من التعاقد مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، على سبيل الإعارة، كما اتفق شفهيًا مع بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على تدريب الفريق.

جوارديولا تولى قيادة برشلونة لمدة 4 مواسم بين 2008 و2012 وهي الفترة التي شهدت انفجار ميسي وتألقه مع الفريق بصورة كبيرة.

وخلال بدايته، حاولت العديد من الفرق التعاقد مع ميسي ولو على سبيل الإعارة من بينها يوفنتوس.

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وقال توريس في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "في موسم ميسي الأول أو الثاني مع فريق برشلونة الأول كنا الأقرب للتعاقد معه على سبيل الإعارة".

وتابع: "ولكن المدير الفني لبرشلونة وقتها، فرانك ريكارد، لم يوافق على الأمر مما أدى إلى تعقيد الصفقة وبقاء ميسي في كتالونيا".

كما تطرق للحديث عن جوارديولا بقوله: "في 2008 كان مايكل لاودروب قريبًا من مغادرة خيتافي وتدريب برشلونة خلفًا لفرانك ريكارد، ولم يكن خوان لابورتا مقتنع تمامًا بجوارديولا".

واختتم: "تواصلنا مع بيب ليكون مدرب خيتافي واتفقنا على أغلب الشروط بصورة شفهية، ولكن بعدها أنهى برشلونة المفاوضات معه وجعله مدرب الفريق".

جوارديولا حقق 14 لقبًا في 4 سنوات خلال هذه الفترة مع برشلونة، بينما سجل ميسي 627 هدفًا وفي 718 مباراة وأصبح أكثر لاعب تتويجًا بالألقاب مع الفريق الكتالوني بواقع 34 بطولة.