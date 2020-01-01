تغيير النظام أو تكرار سيناريو فرنسا .. بروتوكول إيطاليا حال تجددت إصابات اللاعبين بكورونا

الأمر متوقف على كورونا..

حدد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الطرق المقترحة لإنهاء السيري آ لهذا الموسم في حال عاود فيروس كورونا مداهمة لاعبي جنة كرة القدم مجددًا.

وكان الاتحاد بالاتفاق مع رابطة الدوري الإيطالي قد توصلا لاتفاق حول استئناف البطولة في شهر يونيو المقبل، ويتبقى التصديق الحكومي على القرار فقط.

الأندية الإيطالية عادت مجددًا للتدريبات بصورة فردية، ويتوقع أن تنتقل الأندية للمرحلة الثانية بالتدريب الجماعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة على شاكلة التجربة الألمانية.

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وبحسب بيان الاتحاد مساء الأربعاء، فإن في حالة عودة كورونا سيتم اللجوء إلى لعب ملحق لتحديد أبطال الكالتشيو والهابطين إلى الدرجات الأدنى.

أما في حالة استحالة لعب مباريات الملحق، فسيتم تحديد البطل والهابطين عن طريق متوسط النقاط، في وضع شبيه بما حدث في الدوري الفرنسي.

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الموعد المقرر لإنهاء الدوري هو 20 أغسطس المقبل، على أن يُلعب نصف نهائي كوبا إيطاليا بعد ذلك ليكون النهائي وختام الموسم العصيب في موعد 31 أغسطس.

28 مايو هو اليوم الفاصل في مصير الكالتشيو، حيث سيعقد الاتحاد والرابطة اجتماعًا مع وزير الرياضة الإيطالي لاتخاذ القرار النهائي بشأن العودة وتحديد الموعد إن وافقت الحكومة.

يذكر أن رابطة اللاعبين قد أبدت خوفها من تعامل الأندية الإيطالية مع اللاعبين نتيجة لتخفيض الأجور حتى عودة النشاط بالكامل مجددًا، إلى جانب ضغط المباريات الجبار المتوقع لتلاحم هذا الموسم مع الموسم المقبل.