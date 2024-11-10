90 دقيقة .. زيلجيزنيكار يستخدم سلاحًا جديدًا في مفاوضاته مع النصر حول عبد الملك الجابر!

عبد الملك الجابر سلاح أساسي في صفوف زيلجيزنيكار..

يبدو أن نادي زيلجيزنيكار البوسني، قرر الاعتماد على المحترف السعودي عبد الملك الجابر، حتى الرمق الأخير، في ظل العروض المقدمة إلى اللاعب، والذي كان على أعتاب الانتقال إلى دوري روشن، خلال الأيام الماضية، قبل عودته إلى البوسنة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن قيمة صفقة عبد الملك الجابر، بلغت إلى 5 ملايين يورو، وينتظر أن يصبح الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري البوسني، بعدما بات قريبًا من الانتقال إلى النصر، إلا أن النادي البوسني أصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن الجابر عاد إلى سراييفو وسيستأنف المفاوضات من هناك، إلا أنه عاد للانضمام إلى التدريبات الجماعية، في إطار الاستعداد لملاقاة فيليز، بالجولة الثالثة عشرة من الدوري.

وقرر المدير الفني دينيس كوريتش، الدفع بالمحترف السعودي صاحب الـ20 عامًا، في التشكيل الأساسي لفريق زيلجيزنيكارفي مباراته أمام فيليز، والتي انتهت بفوز الجابر ورفاقه بنتيجة (2-1)، فيما غادر عبد الملك المباراة في الدقيقة 90، حيث شارك كاريتش بديلًا له.

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ورغم البيان الصادر من قِبل المركز الإعلامي بنادي زيلجيزنيكار، عبر منصة (إكس)، والذي يؤكد العرض السعودي المُقدم إلى اللاعب، إلا أن اسم الجابر ارتبط بوجود 6 عروض تفاوض ناديه، من داخل السعودية وخارجها، الأمر الذي يجعل مشاركة الجابر، فضلًا عن كونه أحد العناصر الأساسية لفريقه منذ بداية الموسم، فرصة لزيادة قيمة العرض المقدم، ما يحقق أعلى استفادة لناديه.

ويرتبط عبد الملك الجابر، أحد أفراد برنامج الابتعاث لمواهب الكرة السعودية، بعقد مع زيلجيزنيكار حتى صيف 2026، فيما شارك اللاعب في 12 مباراة في الدوري البوسني، ونجح في تسجيل هدفين، خلال الجولتين الثالثة والرابعة.