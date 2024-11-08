رغم البيان الرسمي .. 6 أندية تتصارع على ضم عبد الملك الجابر!

الجابر قد لا ينتقل إلى النصر!

أصدر نادي زيلجيزنيكار البوسني، بيانًا رسميًا يُعلن خلاله عودة لاعب الوسط عبد الملك الجابر إلى سراييفو قادمًا من الرياض، وذلك بعدما أجرى الفحوصات الطبية مع نادي النصر.

النصر فاوض الجابر من أجل ضمه مع بداية الموسم المقبل، حيث تواجد في الرياض الفترة الماضية لإجراء الفحوصات الطبية، ليعود بشكل مفاجئ ليستعد مع فريقه للمباراة القادمة.

البيان الذي أصدره النادي البوسني يؤكد فيه على أن المفاوضات مع النصر ستتواصل، في ظل تواجده في البوسنة، والانضمام للتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة فيليز بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري البوسني.

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وكشف مصدر مقرب من الجابر لصحيفة "الرياضية" على أن اللاعب لم يتفق مع النصر على أي شيء حتى الآن، وأن المفاوضات مستمرة، وهناك 6 أندية تفاوض ناديه البوسني، سواء من السعودية أو من الخارج لضمه.

المصدر أكد على أن جميع الندية قريبة من التعاقد مع الجابر، وأن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي، ولكن الاستمرار في الاحتراف الخارجي أمر يشغله ويمنحه الأفضلية!

وأكد على أنه هناك مرجعية للاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى مركز الابتعاث، لأن لهما الفضل على اللاعب، وأن هناك مشاورات معهما في كل شيء يخص مستقبل اللاعب، لتحديد مستقبله.

وعن الأفضلية داخل السعودية، رد المصدر: "ستكون الأفضلية أكثر للنادي الذي يمتلك المشروع، ولا يوجد تفكير نهائيًا في الأمور المادية، سواء لنا أو للاعب".