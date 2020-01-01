زيدان يتأسف على فالفيردي ويعلق على تعيين سيتين

الملكي يقابل إشبيلية

علق مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على التغيير التدريبي في منافسه برشلونة، كما أشاد بنظيره في إشبيلية جولن لوبيتيجي قبل مواجهة الفريقين بالليجا.

برشلونة أعلن في الأيام الماضية إقالة إرنستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين مدرباً للفريق في أعقاب خسارة السوبر الإسباني الذي تُوج مدريد بلقبه.

وقال زيدان بالمؤتمر الصحفي للقاء إشبيلية: "تعيين سيتين لن يغير شيئاً، يبقى برشلونة منافساً لنا، يقومون بعملهم وسنقوم بعملنا، آسف لما حدث مع فالفيردي".

وأكمل: "الوضع ليس جيداً، أثبت أنه مدرب جيد، أحترمه كثيراً ولكن هكذا هو الحال بالأندية الكبيرة، تخسر مباراتين وتقع تحت النقد، كما حدث معي قبل شهر ونصف".

وتحول زيزو بالحديث لإشبيلية: "يجب أن نستمر في العمل كما نقوم الآن ولا نغير أي شيء، نتدرب ونقوم بعملنا في أرض الميدان، سنلعب أمام أحد أفضل فرق الليجا وغداً سنرى من المتاح للمشاركة".

واستمر: "تعرفون شخصية راموس، هو القائد والمثال وفعل كل شيء للتواجد هذا الأسبوع، أفكر فقط بالمباراة والثلاث نقاط، إذا أراد إشبيلية فعل ممر شرفي هذا أمر راجع لهم وتقاليدهم، لقد فزنا بالسوبر".

راموس وبنزيما يعودان للتدريبات قبل مواجهة إشبيليه

وأضاف: "لا أملك تفسيراً لفترة لوبيتيجي هنا، أرادها أن تكون فترة خاصة لأنه مدرب مميز، هذا ما يمكنني قوله عنه".

وحول سوق الانتقالات: "لن أقول لكن ما يدور بيني وبين لاعبي فريقي من أحاديث، سنرى ما سيحدث، ماريانو وبراهيم متواجدان معنا بالوقت الراهن".

وعلق الفرنسي على إمكانية تولي زميله السابق إيكر كاسياس رئاسة الاتحاد الإسباني: "لا أعرف ما هي مخططاته، أتمنى له التوفيق، ولكن بالنسبة لي لا أظن أنني سأعمل بتلك المناصب".

ويستضيف ريال مدريد ضيفه إشبيلية مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" لحساب الجولة العشرين من الليجا.