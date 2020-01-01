راموس وبنزيما يعودان للتدريبات قبل مواجهة إشبيليه

مباراة مثيرة بين زيدان والمدرب السابق لريال مدريد

تلقى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أنباء سارة قبل مواجهة فريقه مع إشبيليه غداً السبت في جولة جديدة من الدوري الإسباني.

ريال عاد مؤخراً من السعودية هذا الأسبوع، بعد اقتناص لقب كأس السوبر الإسباني، على حساب فالنسيا وأتلتيكو مدريد في المباراة النهائية للبطولة.

الشكوك كانت متواصلة حول جاهزية الثنائي كريم بنزيما وسيرجيو راموس، وإمكانية مشاركتهما أمام الفريق الأندلسي، لمعاناتهما من الإصابة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت ظهور الثنائي بمران ريال مدريد اليوم الجمعة، وركضهما بصورة طبيعية بالتدريبات الجماعية مع باقي زملائهم.

ويأتي القرار النهائي حالياً لزيدان بتقييم حالة الثنائي، والفصل في إمكانية عدم المجازفة بهما، أو الزج بهما في مواجهة صعبة ضد إشبيليه.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة لريال وبالتحديد زيدان، خاصة وأنها ستكون جولين لوبيتيجي مدرب الفريق الأسبق، الذي تولى المهمة وتمت إقالته الموسم الماضي.

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عودة بنزيما بالتحديد تمثل أهمية كبيرة لزيدان، نظراً لعدم جاهزية الصربي لوكا يوفيتش، حيث غيابهما معاً سيمثل أزمة هجومية حادة، ستجبره على الاستعانة بماريانو دياز.

يذكر أن ريال يخوض المباراة وهو في المركز الثاني بجدول الليجا بـ40 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل إشبيليه المركز الرابع بـ35 نقطة.