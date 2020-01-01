كاسياس مرشح لرئاسة الاتحاد الإسباني

هل يتولى نجم الملكي السابق المنصب؟

تحدثت تقارير عن إمكانية تولي النجم الإسباني ولاعب بورتو الحالي وريال مدريد السابق إيكر كاسياس رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

كاسياس عانى في الشهور الأخيرة من أزمة صحية على مستوى القلب أبعدته عن الملاعب، ويعمل حالياً كرابط بين الجهاز الفني وإدارة ناديه البرتغالي.

وذكرت "كوبي" أن رئيس الليجا الحالي خافيير تيباس يبحث عن مرشح في انتخابات مارس المقبلة، ومستشاريه طرحوا فكرة كاسياس.

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ويريد تيباس مرشحاً قوياً قادراً على مجابهة رئيس الاتحاد الحالي لويس روبياليس وإزاحته من منصبه، ولذا يريد العمل على إقناع حارس الملكي السابق.

وأوضح التقرير أن كاسياس لم يحسم قراره بعد بالقبول أو الرفض، إذ أنه قبوله المنصب سيعني اعتزاله اللعب نهائياً والتحول للعمل الإداري.

وينتظر أن تقام انتخابات الاتحاد الإسباني منتصف مارس المقبل، وفي حال عدم ترشح أي شخص، سيفوز روبياليس تلقائياً بفترة جديدة.