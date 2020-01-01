زياش يوضح دور لامبارد في انتقاله إلى تشيلسي

لامبارد ضمن أسباب حسم زياش قراره بالانضمام إلى تشيلسي

أوضح حكيم زياش، لاعب أياكس، والمنضم حديثاً إلى تشيلسي دور فرانك لامبارد مدرب البلوز في حسم الصفقة.

ومن المنتظر أن ينضم المغربي الدولي، إلى تشيلسي بداية من الصيف المقبل مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وقال زياش في تصريحات تلفزيونية: "لامبارد كان له دوراً كبيراً في حسم الصفقة، خاصة بعد اتصالاته بي في آخر أسبوعين هذا منحني شعوراً جيداً".

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وواصل: "أنا فخور للغاية ومتحمس لا أستطيع الانتظار لارتداء قميص تشيلسي".

وأضاف: "تشيلسي فريق كبير، وأنا أحب أسلوبهم فهم يلعبون كرة هجومية، وهذا يناسبني ضمن أحد أسباب اختياري للبلوز".

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ولعب متوسط الميدان المغربي، هذا الموسم مع أياكس 32 مباراة في كافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل ثمانية أهداف وصنع 21 آخرين.

جدير بالذكر أن زياش واجه تشيلسي مرتين في هذا الموسم، خلال دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وفيهما نجح في صناعة ثلاثة أهداف.