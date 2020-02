أحمد حافظ | فيسبوك

تأخر كثيراً النجم المغربي حكيم زياش في فكرة الرحيل عن الدوري الهولندي بعد العديد من السنوات التي قضاها هناك في ظل إهتمام العديد من الأندية في الدوريات المختلفة، فخطى لاعبين شمال إفريقيا دائماً تتميز بعدم الإستقرار ما بين الدوري الهولندي والدوري الفرنسي لكن لاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي خرج من هذه العباءه التي تُضيع الكثير من المواهب، حكيم بدأ سُلم النجاح بشكل تصاعدي بطيء لكنه ثابت وناجح حتى وصل إلى ذروته بالرحيل إلى نادي تشيلسي الإنجليزي .

رغم وجود زياش في الدوري الهولندي الذي لا يملك مشجعين كبار في الشرق الأوسط لكن اسم نجم منتخب المغرب تردد كثيراً بين متابعي الكرة الأوروبية، بل وصل الأمر أنه في أحيان كثيرة تخطى أكبر إسمين لدى العرب وهما المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي حيثُ يعود ذلك إلى إعجاب المشجعين بما قدمه اللاعب صاحب الجسد الضئيل رفقة زملائه تحت قيادة إريك تين هاج في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

في المقابل يُحسب لإدارة نادي تشيلسي فكرة اختيار اللاعب الذي سيفيدهم وفق رؤية المدير الفني الإنجليزي فرانك لامبارد رغم وجود العديد من النجوم في الساحة لكن تحديد الاختيار بهذا الشكل مع القيمة التي دفعها النادي والتي تصل إلى 40 مليون يورو فقط كانت ضربة لكل الأندية الكبيرة التي تبحث عن نجوم دون دفع الكثير من الأموال.

ويبقى التحدي الحقيقي للاعب صاحب ال26 عاماً الذي اختصر الكثير من المواسم التي يتنقل فيها بين الأندية حتى يكتسب الخبرات ويظهر قدراته للجميع في أنه يثبت نفسه في فريق لديه منافسة كبيرة على معظم البطولات التي يُشارك فيها، فالسمة الأبرز التي يتسائل عنها معظم متابعين البلوز هو هل يستطيع اللاعب أن يظهر قدراته تحت الضغوط المفروضه عليه؟ هذا ما سيظهره اللاعب مع بداية الموسم القادم بعد سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

ولد حكيم في هولندا 19 مارس عام 1993 خاصة في مدينة درونتن حيثُ بدأ حياته الكروية عام 2001 في أكاديمية الشباب بنادي ريال درونتن ويبقى هناك حتى عام 2007 قبل أن ينتقل إلى نادي هيرنفين، صعد اسمه بشكل كبير هناك في النادي حتى جعل مدرب الفريق الأول يستدعيه من وسط اللاعبين الشباب ليضع النجم المغربي أولى أقدامه أمام الجماهير عام 2012.

في بداية مسيرته قدم زياش موسمًا جيدًا للغاية رفقة فريقه حيثُ أحرز 13 هدفاً في 43 مباراة كما نجح في أن يتأهل رفقة الفريق للمشاركة في الدوري الأوروبي، ما جعل اللاعب يلمع في عيون كشافين الأندية الكبرى في هولندا هو نجاحه في الظهور بالمباريات التي يحوم عليها الكثير من الزخم الإعلامي هناك ليُظهر شخصيته داخل الملعب كل ذلك كان سبباً في طلب نادي تفينتي أنشخيده التعاقد معه.

بدأ حكيم زياش مرحلة جديدة في حياته المحترفة التي يجب أن يؤكد فيها قدراته أكثر فقد شارك ب 76 مباراة وأحرز 34 هدفاً لتكون هي فترة إنفجار اللاعب الكروية حتى وصل فيها إلى أن يكون قائد الفريق، لكن تظهر السقطة الكبرى في حياة اللاعب عندما تم تجريده منها بعد فترة بسيطة لكنها أيضاً أكثر فترات اللاعب توهجاً بإحراز الأهداف مما جعله هدفًا رئيسيًا لمسؤولي أياكس في بناء مشروعهم الحقيقي.

انتقال اللاعب إلى أياكس هو المحطة الأبرز أو الطريق الذي سينقله لمواجهة الكبار في أوروبا مما يجعله يضع مقياساً لمستواه وقدراته أمام الضغوط والإعلام بعد موسمين قدمهم مع فريق تفينتي، في 2016 بدأ اللاعب أولى تدريباته داخل مدرسة يوهان كرويف الجديدة وبدأ معاها تعلمه كل شيء عن الحياة الكروية المحترفة بشكل آخر يساعده في الانتقال إلى أي نادٍ في العالم، فالتعلم ليس فقط على مستوى التكتيك لكن على مستوى الفكر والحياة اليومية للاعب كرة القدم.

كل هذه الخطوات التي تُبين لك كيف يسير سهم اللاعب بشكل بطيء لكنه ثابت في كل مرحلة يجعلك تشعر بشيء من الدهشة لأن كل ذلك على النقيض تماماً مع المنتخب المغربي الذي أختاره اللاعب وفق إرادته الكاملة مما جعله بطل شعبي في المغرب لدى الجمهور، لكن مشاكله الدائمة مع المدرب الفرنسي السابق لأسود أطلسي هارفي رينارد جعله يبعتد عن بعض المحطات الهامة أبرزها كأس الأمم الإفريقية عام 2017 لكنه عاد مرة أخرى للمشاركة مع أسود أطلسي في كأس العالم 2018 في روسيا.

