زياش يفسر اختيار تشيلسي وموقفه من إلغاء الدوري الهولندي

انتهاء رحلة المغربي مع أياكس

فسر حكيم زياش، نجم أياكس، الأسباب وراء اختياره الانتقال إلى تشيلسي، وعلق على قرار الاتحاد الهولندي بإلغاء الدوري بسبب جائحة كورونا.

وألغى الاتحاد الهولندي الموسم الحالي ولن يكون هناك بطلاً أو صعود وهبوط، مما أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات بالبلاد.

اقرأ أيضاً: زياش بعد إلغاء الدوري الهولندي: اللعنة عليكم

المزيد من الفرق

وقال زياش مع "VI": "أردت إنهاء الموسم الحالي وتوديع أياكس وهذا لم يحدث للأسف، استشعرت الأمر عند الحديث بعدم وجود كرة حتى سبتمبر".

وأضاف: "أردت إنهاء مشواري هنا بلقب ولكن أتقبل القرار لأن صحة الناس أهم، الوضع غريب ولكن لن يترك أثراً شخصي في حياتي، أحاول الانشغال وعدم التفكير به كثيراً".

وواصل زياش: "مشوارنا بدوري الأبطال الموسم الماضي كان هائلاً وأعاد أياكس للخريطة، المباراة في مدريد لا تنسى وتمثل المستوى الذي حققناه، لن أنسى الفرح الذي عشناه وحتى الدموع بعد لقاء توتنهام".

وحول انتقاله إلى تشيلسي: "نادٍ كبير ورائع ويملك عديد المواهب الشابة، وهذا يضعني في موقف طيب بعد ثلاث سنوات ونصف مع أياكس، مكان يلائمني".

اقرأ أيضاً: فيديو | كابوس ميسي وحلم رونالدو .. تغييرات غيرت التاريخ

وأكمل: "مدرب تشيلسي يجب الهجوم والكرة الجذابة وأنا مثله، تحدثنا معاً وكان حواراً إيجابياً، لامبارد يعرض نفسه بشكل رائع ومباشرة شعرت بالتواصل معه، أقنعني بالقدوم".

وأتبع المغربي: "الآن الوقت المناسب لاتخاذ القرار والانتقال، أشعر بالجاهزية كشخص لبداية مرحلة جديدة في حياتي بعيداً عن العائلة، أتطلع للأمر، سأعطي كل شيء لتعلم كل ما هو جديد".

وأردف: "البريميرليج مسابقة عظيمة، خصوصاً للاعبين أصحاب السرعات والمهارة، دوماً حلمت باللعب هنا وتابعت لقاءات آرسنال، تشيلسي ويونايتد، ولاعبين مثل دروجبا، هنري، بيكهام، وبيرجاكمب، أريد أن أصبح مثلهم".

وختم: "المسابقة الأفضل بالعالم هي البريميرليج؟ لا أعرف، أحب الليجا، ولكن البريميرليج هي الأشد تنافسية، لا أحب السهولة في الأمور لأن إذا لم يتواجد تحدي لن تكون الأقوى".

ويبدأ عقد زياش مع تشيلسي بداية من يوليو المقبل بعد أن أتم انتقاله لصفوفه مقابل 40 مليون يورو في وقت سابق هذا العام.