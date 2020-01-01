زياش بعد إلغاء الدوري الهولندي: اللعنة عليكم

سأكون لاعبًا في تشيلسي من أول يوليو..

شنّ حكيم زياش، لاعب أياكس، هجومًا عنيفًا على الاتحاد الهولندي لكرة القدم بعد قراره بإلغاء الدوري وعدم احتساب ناديه بطلًا للمسابقة رغم تصدره، واصفًا هذه الخطوة بأنها "هراء".

الاتحاد الهولندي في إعلانه أكد على أن هذا القرار قد اتُخِذ بالتصويت، وقد شمل أيضًا إيقاف حركة الصعود والهبوط في الدوري لهذا الموسم، وتأكيد وصول أياكس وألكمار لدوري أبطال أوروبا وفقًا لوجودهما في المرتبة الأولى والثانية قبل توقف النشاط بفعل كورونا.

قرار الاتحاد أتى بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الهولندي تعليق النشاط الكروي حتى الأول من سبتمبر المقبل، وبعد إعلان القرار أعلن أكثر من نادٍ على رأسهم أوتريخت اللجوء للقانون لإلغاء الأمر.

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زياش لم يكن سعيدًا أيضًا، وقال في تصريحات للصحافة "ما هذا الهراء الذي سمعته؟ نحن على القمة في كل الأحوال، كل القصص التي تقول أن ألكمار يستحق اللقب لأنهم تغلبوا علينا مرتين، أين فارق الأهداف؟ لا تحتسبونه الآن؟ اللعنة عليكم.".

كما أضاف "كيف صار ألكمار بطلًا للدوري في 2007؟ بنفس الطريقة، بفارق هدف وحيد عن أياكس!."

ومن المقرر أن ينضم الدولي المغربي إلى تشيلسي في الصيف المقبل بعد اتفاق أياكس والبلوز على كافة التفاصيل، حيث سيدفع النادي اللندني 40 مليون يورو نظير خدمات صاحب الـ27 عامًا، ورغم انتشار كورونا، أكد زياش أنه سيرتدي القميص الأزرق مع بداية يوليو.

"أعتقد أن بمقتضى العقد الموقع فإنني سأكون لاعبًا في تشيلسي بداية من 1 يوليو، على أي حال، السؤال الآن هو متى ستفتح الدول مرة أخرى ويمكنني من خلال ذلك البداية بآمان هناك."

وأتم "سيكون هناك قرار آخر بشأن الدوري الإنجليزي أيضًا، ولكن لن يكون لهذا تأثير على الأمور، سأكون مع تشيلسي في الموعد المحدد.".

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز يتوقع أن يعود للحياة بدون جماهير في شهر يونيو المقبل، مع تمديد عقود اللاعبين الذين ينتهي عقودهم بحلول 30 يونيو حتى نهاية الموسم كما أعلن الفيفا في توصيته الأخيرة بشأن الميركاتو.