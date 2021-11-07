"زوجتك في أمان".. تيري يُعلن وصوله إلى تويتر!

أعلن جون تيري أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي دخوله عالم موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة للجدل.

تيري، قائد تشيلسي، ومدافع "البلوز" في الفترة بين 1998 و2017، دخل عالم موقع "تويتر" قبل أقل من يوم، لكنه عدد متابعيه رغم ذلك يقترب من 52 ألف متابع.

تيري، وفي تعريفه بنفسه على موقع "تويتر" كتب: "قائد تشيلسي وإنجلترا وأستون فيلا سابقًا، وسفير مؤسسة تمنّ أمنية".

كيف أعلن تيري دخوله عالم تويتر؟

كيفن بيترسن معلق الكريكيت الإنجليزي، كتب تغريدة للترحيب بجون تيري، مع تضمين حساب تيري في التغريدة.

وكتب بيترسن مع صورة تيري وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا: "تحية حارة إلى القائد الذي يضحك الآن على مدى سوء مانشستر يونايتد".

أحد المشجعين كتب ردًا على بيترسن: "يجب أن أتأكد أن زوجتي لا تتابعه".

المشجع أشار إلى سمعة جون تيري السيئة للغاية فيما يتعلق بخيانة زملائه السابقين مع زوجاتهم، وأشهرها ما حدث مع زوجة واين بريدج زميله السابق في تشيلسي.

تيري رد بسخرية على المشجع قائلًا: "أنت في أمان يا ديفيد، لقد شاهدت صورة زوجته على حسابك".

المشجع رد على تيري ضاحكًا، وقال: "حسنا، لأكون أمينًا، لا أعتقد أنه يوجد صورة لزوجتي على حسابي، لكن ردك كان قاتلًا".

كيف أثبت تيري ملكيته للحساب؟

تيري، ومع عدم توثيق حسابه حتى الآن على موقع "تويتر" قرر الخروج للجماهير لتأكيد ملكيته للحساب الجديد.

ونشر تيري مقطع فيديو قصير لنفسه قال فيه: "صباح الخير تويتر، نعم هذا أنا، نعم هذا حسابي الرسمي".

وأضاف: "سأحصل على العلامة الزرقاء في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، يوم أحد سعيد، سأقوم الآن بالركض لعشرة كيلومترات".

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