زانيتي يهاجم وكيلة أعمال إيكاردي ويطالبها بالاحترام

نائب رئيس إنتر يرد على تصريحات واندا نارا حول تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي

هاجم خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر الإيطالي، وكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بسبب تصريحاتها الأخيرة.

واندا نارا زوجة إيكاردي والتي تعمل أيضاً كوكيلة أعماله، خرجت للحديث عن بعض تفاصيل تجديد اللاعب مع إنتر.

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وأوضحت واندا أن النيراتزوري لم يقدم أي عرض رسمي لتوقيع إيكاردي على عقد جديد حتى الآن.

وقال زانيتي رداً عليها:"الأمر يتعلق بالاحترام، على الجميع أن يحترم طبيعة دوره وعمله".

بلا شك هم الجماهير الأجمل في أوروبا 💛🖤 pic.twitter.com/PCA57QYwmP — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 19, 2018

وأضاف:"الأهم لنا هو سعادة إيكاردي فقط وسنرى ما يمكننا فعله لتقدير مجهوداته مع النادي".

وأما عن إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد:"سيبقى مدرباً عظيماً، حيث قام بعمل جيد في ريال مدريد".

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وتابع:"الموقف لم يكن سهلاً في مانشستر يونايتد لكنه فاز ببعض البطولات معهم، وما يحدث شيء طبيعي مر به معظم المدربين، لكني أشعر بالحزن لرؤيته في هذه الحالة.

جدير بالذكر أن زانيتي سبق وأن عمل مع مورينيو، وكان أحد أعضاء الفريق الفائز بالثلاثية "الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا" مع المدرب البرتغالي خلال فترته في إنتر.