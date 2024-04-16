رئيس الاتحاد الإسباني "القادم": اتهامي في "فساد روبياليس" بلا منطق أو قانون!

"تصرفت بمطلق الشفافية"

أبدى بيدرو روشا، المرشح الوحيد لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، "اعتراضه الشديد" على الملف القضائي الذي فتحته المحكمة الإدارية الرياضية ضده.

وقرر القضاء الإسباني إدراج اسم روشا، ضمن قائمة المتهمين في دعوى الفساد المعروفة باسم "قضية برودي"، علمًا بأنه المرشح الوحيد على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقررة بنهاية مايو المقبل.

ومثُل روشا أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي بصفته شاهدًا، قبل أن يتم إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين، حيث كان نائبًا لرئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس، خلال الفترة بين 2018 و2023، وأصبح متهمًا معه في "قضية برودي".

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وقال روشا، في بيان نشرته صحيفة "آس": "قرار المحكمة غريب عن كل منطق ومعنى قانوني، أثق أن المجلس الأعلى للرياضة سيلاحظ الأخطاء الجسيمة فيه، ويعلم بأنه سيتم الطعن ضده".

وطالب روشا المجلس الأعلى للرياضة بالسماح للاتحاد الإسباني لكرة القدم في مواصلة مهمته، حتى يتمكن في أقرب وقت ممكن من الخروج من الوضع المؤقت الذي يواجهه.

وختم: "يتم اتهامي بالتجاوز في الوظائف الموكلة إلي فيما يتعلق بقرارات اضطررت إلى اتخاذها من أجل مصلحة كرة القدم، وكنت أتصرف في كل وقت بمطلق الشفافية".