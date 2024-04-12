دخل شاهد وتحول إلى متهم .. تورط رئيس الاتحاد الإسباني القادم في قضية "برودي"!

روشا يتورط في قضية برودي الشهيرة

قرر القضاء الإسباني إدراج اسم بيدرو روشا الرئيس المنتظر للاتحاد الإسباني لكرة القدم، قمن قائمة المتهمين في قضية الفساد المعروفة باسم قضية "برودي".

ويعد روشا هو المرشح الوحيد على منصب رئيس اتحاد الكرة الإسباني، في الانتخابات المقرر إقامتها في نهاية شهر مايو المقبل.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن أن روشا وصل إلى مقر المحكمة اليوم الجمعة، من أجل حضور التحقيق في قضية الفساد بصفته شاهد، قبل أن يتم إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين.

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وأضافت الصحيفة أن بيدرو غادر قاعة المحكمة كمتهم في القضية، وتجنب الأسئلة الموجهة له من جانب الصحفيين، حيث بدأ التحدث في هاتفه الخلوي.

وكان روشا نائبًا لرئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس، خلال الفترة من 2018-2023، وأصبح متهمًا معه في قضية الفساد المعروفة باسم "قضية برودي".