"ربما تم خداعه".. زميل بوجبا في منتخب فرنسا يفجر مفاجأة بشأن تناول المنشطات!

ماذا قال نجم الديوك السابق؟

تتواصل الأصداء على قرار المحكمة الرياضية لمكافحة المنشطات، بإيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، لمدة 4 سنوات، بسبب تعاطي المنشطات.

وأعرب الفرنسي ريو مافوبا، زميل بوجبا السابق في منتخب الديوك (في كأس العالم 2014) عن اقتناعه وإيمانه ببراءة لاعب اليوفي، مشيرًا إلى أنه "خُدِع" لتعاطي مادة محظورة.

وقال مافوبا، في تصريح لـ"تيليفوت": "أنا لا أشك في صدق بول وأعتقد أنه ربما تم خداعه إلى حد ما (في إشارة إلى إمكانية التلاعب)".

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وفشل بوجبا في اختبار المنشطات في أغسطس الماضي، بعد أن ثبت تناوله عقار ديهيدرو إيبي أندروستيرون، وهي مادة محظورة معروفة بتعزيز مستويات هرمون التستوستيرون.

ومع ذلك، نفى الفريق القانوني لبوجبا بشدة ارتكاب أي مخالفات متعمدة، مدعيًا أنه ابتلع المادة عن غير قصد وتعهد بالطعن لدى محكمة التحكيم الرياضية.

وبدأ إيقاف بوجبا في 2023 على أن ينتهي عام 2027، لكن القرار ليس نهائيًا، حيث سيقدم اللاعب صاحب الـ31 عامًا استئنافًا إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان.