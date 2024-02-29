أنباء صاعقة .. الإعلان عن عقوبة مُدمرة لبوجبا في قضية المنشطات

عقوبة قاسية جدًا ضد النحم الفرنسي!

أصبح النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي يوفنتوس مُطالبًا بالابتعاد عن الملاعب 4 سنوات قادمة، بعد قرار إيقافه من المحكمة الرياضية!

أعلنت المحكمة الرياضية لمكافحة المنشطات، عن إيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، لمدة 4 سنوات، بسبب تعاطي المنشطات.

وأضافت صحيفة "ريبوبليكا" أن الحكم صدر صباح اليوم الخميس، بعد ما يزيد عن شهر من موعد الجلسة الأصلية التي كان مقررًا لها يوم 18 يناير الماضي، ولكن تم تأجيلها.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الادعاء لم يصدق مطلقًا رواية تناول بوجبا لعقار "Dhea" أو ديهيدرو إيبي أندروستيرون، وهو ما يُسمى بهرمون الشباب، واستند دفاع اللاعب على هذا الأمر، لدرجة أنه رفض صفقة الإقرار بالذنب.

ويشمل القرار الاستبعاد لمدة 4 سنوات، إذا لم يتمكن بوجبا من إيقاف القرار كإجراء احترازي، حيث تعود الواقعة إلى 20 أغسطس 2023ـ بعدما خضع اللاعب لاختبار المنشطات عقب مباراة أودينيزي ويوفنتوس، وتبين أن عينة اللاعب الفرنسي إيجابية.

وبدأ إيقاف بوجبا من عام 2023، حيث سينتهي الإيقاف عام 2027، ولكن يبقى القرار ليس نهائيًا، حيث سيقدم اللاعب صاحب الـ31 عامًا استئنافًا إلى محكمة التحكيم الرياضية في لوزان لإثبات براءته أو على الأقل تخفيض العقوبة.