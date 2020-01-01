يوفيتش يقترب من العودة للدوري الألماني

ميلان كان الأقرب ولكنه قد يخسر الصفقة

يحاول نادي هيرتا برلين الألماني، الانقضاض على صفقة التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

يوفيتش انضم لصفوف ريال الصيف الماضي بعد تألقه في الدوري الألماني مع فرانكفورت، في صفقة وصلت قيمتها 60 مليون يورو.

اللاعب عانى العديد من الأزمات في الموسم الأول له، سواء بخصوص الالتزام خلال فترة التوقف بسبب فيروس كورونا، أو مستواه داخل الملعب، حيث لم يقنع المدرب زين الدين زيدان.

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صحيفة" لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن هيرتا برلين، هو الطرف الأقرب حالياً للتعاقد مع صاحب الـ22 سنة.

ويأتي ذلك بعدما كان يحاول ميلان ضم اللاعب، ولكن يبدو أن الأمور المالية ستمنع النادي الإيطالي من إتمام الصفقة.

ووفقاً للمؤشرات الحالية، فمن المتوقع أن يرحب زيدان بهذه الخطوة، خاصة مع تألق الفرنسي كريم بنزيما بخط الهجوم، مع إمكانية استغلال الأموال لضم لاعب آخر بنفس المركز.

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يذكر أن يوفيتش سجل هدفين فقط وصنع مثلهما في 25 مباراة ظهر فيها بقميص ريال مدريد هذا الموسم.