ريال مدريد يُحّول أنظاره تجاه أحد اكتشافات كوبا أمريكا

كشفت تقارير صحافية بريطانية، عن أحدث الوجوه المنضمة لقائمة المطلوبين في مشروع زين الدين زيدان الجديد مع ريال مدريد، حتى بعد التعاقد مع خمسة لاعبين دفعة واحدة كدماء جديدة للموسم المقبل.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه أغلب التقارير عن الفرنسي بول بوجبا والبرازيلي نيمار جونيور، كأكثر الأسماء المرشحة لحمل صفة وهوية سادس صفقات الموسم الجديد، نقلت إذاعة "توك سبورت" البريطانية، عن مصادر إسبانيا ولاتينية، أن كشافة الريال يراقبون عن كثب لاعب آخر.

وبحسب ما ذكرته شبكة " TyC Sports"، فإن اللاعب الذي يخضع للمراقبة في الوقت الراهن، هو الدولي الباراجوياني ميجيل الميرون، بعد ظهوره بمستوى جيد في كوبا أمريكا، استكمالا لتطوره، منذ انتقاله من أتالانتا إلى نيوكاسل يونايتد الشتاء الماضي.

وخطف صاحب الـ25 عامًا الأضواء، بعرضه الرائع أمام البرغوث ليو ميسي في المباراة الخاصة بينهما، الذي أثار إعجاب مشجعي جيوش المدينة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن صناعته لهدفين من مشاركته في مباراتين على مستوى كوبا أمريكا.

💫هدف بنيران صديقة .. المغرب تنجو من فخ ناميبيا#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/6lyr0PIBnv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

وأشار التقرير إلى أن تكلفة انتقال الشاب الباراجوياني إلى "سانتياجو بيرنابيو" لن تكون باهظة، كون رسوم تحويله من إيطاليا إلى بلاد الضباب لن تتجاوز حاجز الـ21 مليون إسترليني، وذلك بتوصية من المدرب الفرنسي، الذي يبحث عن دماء جديدة في مركز لاعب الوسط المهاجم بالذات.