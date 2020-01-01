ريال مدريد حاول استخدام حكيمي لخطف لاوتارو

كيف حاول ريال مدريد خطف لاوتارو مارتينيز من برشلونة باستخدام ورقة أشرف حكيمي؟

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد حاول أن يخطف المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعدما قرر أشرف حكيمي الانتقال إلى إنتر الإيطالي.

وكان أشرف حكيمي قد وصل إلى ميلانو في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء من أجل الخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال إلى النيراتزوري مقابل 40 مليون يورو.

وحول ذلك، فجرت ديفينسا سنترال مفاجأة فيما يخص المفاوضات وما حدث خلف الكواليس وداخل الغرف المغلقة قبل توصل ريال مدريد وإنتر إلى اتفاق بخصوص حكيمي.

المزيد من الفرق

وبعد أن حول زيدان مسار حكيمي إلى إنتر، حاولت إدارة الفريق الملكي استغلال رغبة الظهير المغربي في الرحيل إلى النيراتزوري من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني.

وكانت إدارة ريال مدريد قد أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة لم تتم وانتظر المهاجم الأرجنتيني عامًا آخر في النيراتزوري.

ومع تزايد رغبة برشلونة في ضم اللاعب، تحركت إدارة الفريق الملكي في محاولة لإجراء صفقة تبادلية بين أشرف حكيمي ولاوتارو مارتينيز مع رغبة حكيمي في الانتقال إلى إنتر.

ولكن ريال مدريد تراجع عن ذلك من أجل الحفاظ على العلاقات الودية بينهم وبين إدارة إنتر، وفضلوا إغلاق عملية انتقال حكيمي بدون تعقيد على مستوى المفاوضات.

وفي الوقت ذاته، لم يكن ريال مدريد على استعداد لدفع 70 مليون يورو من أجل لاوتارو مارتينيز لأنه يحضر أمواله للتعاقد مع كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

أخبار إنتر اليوم | حكيمي يصل ميلانو ومنافسة ثلاثية على لاعب مانشستر يونايتد

يذكر أن أشرف حكيمي قد لعب مع الفريق الأول لريال مدريد في عمر 18 عامًا في الموسم قبل الماضي وذلك بعدما صعده زين الدين زيدان نفسه ومنحه كامل الثقة.