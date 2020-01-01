حكيمي إلى إنتر.. كيف يكون الخيار الأمثل مفاجئًا؟

ظهير ريال مدريد المعار إلى بوروسيا دورتموند إلى إنتر الإيطالي حيث أنطونيو كونتي.. الجميع استفاد

إذًا ما صرح به دي مارزيو ونقلته سكاي لم يعد مجرد توقعات أو أخبار تحمل إما الصدق وإما الكذب، اليوم وصل الدولي المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد إلى ميلانو تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي قبل انتقاله لصفوف إنتر رسميًا.

الأمر كان مفاجئًا إلى حد كبير، الجميع كان ينتظر انتهاء فترة إعارة حكيمي مع بوروسيا دورتموند لكي يعود إلى ريال مدريد ويلعب مع كتيبة زيدان الذي وثق فيه منذ عامين، فما بالك بعد المستوى الخرافي الذي قدمه في ألمانيا خلال موسمين؟

ربما ظن ريال مدريد أن الأزمة الوحيدة التي ستواجهه هي محاولة دورتموند لتجديد الإعارة، والتي لن تنجح في حال تمسك الميرينجي بعودة اللاعب، نظرًا لأن أسود الفيستيفاليا لا يمتلكون بندًا يمنحهم أحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة.

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الخيار مفاجئ؟ ربما، أو بالطبع، المهم الآن أنه أكثر منطقية من أي خيار آخر، وقد يكون ذلك هو الدافع وراء إتمام كل شيء في وقت قياسي، كأن يعرض أحدهم عليك عرضًا بديهيًا ولكنه كان غائبًا عن ذهنك تمامًا، فتفكر لحظات قليلة ثم تقول في نفسك.. لم لا؟ وتوافق

لماذا أكثر منطقية؟ لأن كل شيء هناك مثالي، لإنتر ولأنطونيو كونتي ولأشرف حكيمي، وربما لريال مدريد الذي لم ينتظر كثيرًا ليوافق على العرض!

بالنظر إلى نقاط قوة حكيمي والتي جعلته يقدم عملًا فتاكًا في الموسم الحالي بالتحديد فهو تألقه في الجانب الهجومي وقدرته على قطع مسافات طويلة ذهابًا وإيابًا على الخط، والتحول إلى جناح إضافي في أغلب الأوقات والزيادة الهجومية بشكل لا يضر بأدواره كنصف ظهير.

وبالنظر إلى نقاط عدم نجاح كونتي في تطبيق الـ 3/5/2 بشكلها المثالي هذا الموسم مع إنتر، فإن السبب هو ضعف الأظهرة، وتحديدًا الجانب الهجومي وقدرة أظهرته على قطع مسافات طويلة ذهابًا وإيابًا على الخط، والتحول إلى أجنحة إضافية في أغلب الأوقات والزيادة الهجومية بشكل لا يضر بأدوارهم كنصف ظهراء.

ما يمكن قوله هو أن إنتر وجد قطعة ناقصة بحث عنها كونتي ليطبق أسلوبه، وحكيمي وجد النادي الذي سيتيح له فرصة اللعب بكل الأدوار التي يحبها ويبدع فيها، ويحميه مما هو ثقيل على قلبه نسبيًا.

بالنسبة لريال مدريد، فإنه حسب التقارير الصحفية، فإن الصفقة ستكلف إنتر ميلان 40 مليون يورو مع خمسة ملايين كإضافات وسيوقع اللاعب عقدًا لمدة خمس سنوات.

العرض يبدو مناسبًا بالنسبة للنادي الذي يريد إصلاح ميزانيته وبيع أي من لاعبيه، وبغض النظر عن حاجة ريال مدريد لتواجد حكيمي في السنوات المقبلة، إلا أن السبب الذي دفع حكيمي لعدم العودة يلخص كل شيء.

حكيمي أراد المشاركة أساسيًا ولكن زيدان أبلغه أن كارفاخال هو اللاعب الأساسي وأن كل شيء سيخضع لمبدأ المداورة، الأمر الذي لم يفضله حكيمي وفضل البحث عن فرصة تضمن له المشاركة أساسيًا.

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الخلاصة أن كل شيء سار في اتجاهه المنطقي، والذي لا يراه المشجع المتضرر غالبًا والذي يفكر بعاطفته فقط، أما بالحسابات المنطقية، فما قام به حكيمي لم يكن ليختلف أبدًا.



