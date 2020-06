أخبار إنتر اليوم | حكيمي يصل ميلانو ومنافسة ثلاثية على لاعب مانشستر يونايتد

وصول أشرف حكيمي إلى ميلان والإعلان عن القميص الجديد ضمن أبرز أخبار إنتر اليوم، 30 يونيو 2020.

وصل المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد إلى ميلانو تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي قبل انتقاله لصفوف إنتر.

حسب التقارير الصحفية، فإن الصفقة ستكلف إنتر ميلان 40 مليون يورو مع خمسة ملايين كإضافات وسيوقع اللاعب عقدًا لمدة خمس سنوات

👕 | MAGLIA



Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers. #MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY