ريال مدريد يبدي انزعاجه من تصرفات بيل

بيل يواصل التألق في بلاده وبعيداً عن مدريد

أوضحت تقارير لوجود حالة من الغضب في أروقة ريال مدريد بسبب تصرفات وتصريحات لاعب الفريق جاريث بيل الأخير وقت تواجده رفقة منتخب بلاده ويلز الأسبوع الجاري.

بيل قاد ويلز للعبور إلى نهائيات أمم أوروبا 2020 بعد الفوز على مجر بهدفين نظيفين مساء الأربعاء، واحتفل اللاعب برفع علم بلاده وعليه شعار: "ويلز، الجولف، مدريد".

وأثار الهتاف الذي انتشر في الأيام الأخيرة في أوساط المشجعين الويلزيين شعبية كبيرة على إثر تصريحات لاعب ريال السابق بريدراج مياتوفيتش عن أولويات بيل.

وذكرت مصادر في ريال مدريد إلى شبكة "ESPN" أن تصرف بيل برفع ذلك العلم يعد "مزحة سيئة"، وأن هناك حالة من الغضب وعدم الاهتمام بتصرفات اللاعب.

وأكد المصدر ذاته أن النادي الملكي يتخوف أن تتسبب تصرفات بيل في رفع حالة الاحتقان بين اللاعب وجمهور النادي في أعقاب ما شهدته الفترة الماضية من تصريحات.

وصرح اللاعب في وقت سابق أنه يشعر بالراحة بشكل أكبر مع منتخب بلاده عن في ناديه، وفسر ذلك بسبب علاقته القوية بلاعبي ويلز.

وينتظر أن يلتحق بيل بتدريبات ريال مدريد مساء الخميس استعداداً لمباراة الفريق المقبلة مع ريال سوسيداد ضمن الدوري الإسباني.