جمهور ويلز يسخر من أسطورة ريال مدريد بسبب بيل

وضعية معقدة للنجم الويلزي مع الملكي

ردت جماهير ويلز على بريدراج مياتوفيتش، نجم ريال مدريد السابق، بعد تصريحات بحق قائد المنتخب ولاعب الفريق الملكي جاريث بيل.

وهاجم مياتوفيتش بيل عبر "كادينا سير"، وذكر أن الويلزي أولوياته حالياً هي المنتخب الوطني، ثم لعب الجولف، وأخيراً ريال مدريد.

إنتر يحبط ريال مدريد وبرشلونة بخصوص شكرينيار

واستغل الجمهور الويلزي مباراة بلاده أمام أذربيجان في تصفيات أمم أوروبا للرد على أسطورة ريال مدريد، إذ قام بترديد هتاف: "ويلز، جولف، مدريد".

وقام بعض من جماهير ويلز برفع علم البلاد وقد كُتب عليه الهتاف في المباراة التي انتهت بانتصار فريقهم بهدفين نظيفين.

وشارك بيل في المباراة بعد ابتعاده عن اللعب مع ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، والحديث عن إمكانية مغادرته في يناير المقبل.

سولاري: كنت مستعدًا لتدريب الريال والبريميرليج وجهتي المقبلة

بيل نفسه تحدث قبل المباراة أنه يشعر بالسعادة أكثر مع المنتخب عن ناديه بسبب العلاقات القوية مع اللاعبين، والمعرفة الممتدة منذ الصغر.

وتملك ويلز بعد فرصة العبور للنهائيات، إذ تحتل المرتبة الثالثة بمجموعتها خلف المجر بفارق نقطة فقط، وتأهلت كرواتيا بالفعل عن المجموعة.