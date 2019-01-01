تصفيات كأس أوروبا

بيل يسخر من ريال مدريد بعد وصول ويلز إلى أمم أوروبا

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Getty Images
تصرف بيل قد يجبر ريال مدريد على بيعه في يناير

 

سخر جاريث بيل، قائد منتخب ويلز، من فريق ريال مدريد بعد تأهل بلاده إلى أمم أوروبا يورو 2020 بالفوز على بلغاريا في آخر جولة بالتصفيات.

بيل أكد في تصريحات سابقة أنّه يشعر بالسعادة في ويلز أكثر من ريال مدريد كما أنّه لم يشارك مع الملكي منذ أكثر من شهر رغم تعافيه من الإصابة.

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وأثناء الإحتفال بالوصول إلى اليورو رفع ويلز مع زملائه شعار الجمهور الساخر من ريال مدريد.

ويظهر في الشعار ترتيب أولويات اللاعب وهي "ويلز، الجولف، ريال مدريد" وهو الأمر الذي يُعد مهينًا إلى جمهور النادي الملكي ويشير إلى أنّ اللاعب لا يهتم بالفريق الإسباني.

Gareth Bale

وكان لاعب ريال مدريد السابق بريدراج مياتوفيتش هو من أثار هذه العباراة حينما صرّح بأنّ بيل لا يضع ريال مدريد في قائمة اهتمامته، والأولوية بالنسبة له هي بلاده ويلز ثم ممارسة رياضة الجولف وأخيرًا ريال مدريد.

وسخر بيل قبل المباراة من هذه الأمور بقوله: "الصحافة الإسبانية مضحكة، لقد أرسل لي أصدقائي العديد من الصورة والأخبار الغريبة".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب بيل من  الدوري الصيني بسبب مطالبات ريال مدريد المالية المرتفعة ورغبة اللاعب في الحصول على نفس راتبه مع الملكي.

 

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