خاص.. حالة وحيدة تدفع كانتي للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

اهتمام كبير بلاعب الوسط الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة

وضع الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة، لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، ضمن أهم الأهداف الصيفية لهما خلال فترة الانتقالات القادمة.

العديد من التقارير الإسبانية، كشفت عن تفاوض برشلونة مع إدارة البلوز، وعرض لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو في صفقة تبادلية لتسهيل عملية المفاوضات.

وعلى الجانب الآخر يطمح ريال مدريد، في التعاقد مع اللاعب، لتدعيم خط وسط فريقه استعداداً للموسم القادم للمنافسة على جميع البطولات، حيث لن تكون المحاولة الأولى للميرينجي لضم نجم ليستر سيتي السابق.

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مصادر لموقع "جول" أكدت أن كانتي لا يريد الرحيل عن تشيلسي، ويُرحب بالاستمرار معه لفترة أطول للعمل تحت قيادة المدرب الشاب فرانك لامبارد.

وسط تشيلسي أصبح في حالة جيدة مؤخراً، بتألق الشاب بيلي جليمور وروبن وعودة لوفتس تشيك من الإصابة، مع تحسن روس باركلي، مع مفاوضات البلوز لضم بوباكاري سوماري من ليل الفرنسي.

لامبارد لم يطالب حتى الآن إدارة تشيلسي ببيع أي لاعب من الأساسيين، ولكن الضغط مستمر من عمالقة أوروبا من أجل الحصول على خدمات كانتي وليس برشلونة فقط.

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، يعتبر من أشد المعجبين بكانتي، ويريد ضمه كخيار بديل للبرازيلي كاسيميرو، الدور الذي ربما لن يقبل به البلوز، حيث يعتبر من نجوم تشيلسي ومن أهم اللاعبين بالفريق.

باريس سان جيرمان ويوفنتوس مهتمان كذلك بصاحب الـ29 سنة، ولكن فرصة عودته لفرنسا تبدو صعبة نظراً للمشاكل التي عانى منها بسبب وكيل أعماله.

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وهو ما يجعل الأمور تسير نحو استمرار كانتي مع تشيلسي، إلا لو رغب النادي اللندني في بيعه والاستفادة من المقابل المادي لبيعه، خاصة وأن الفرنسي أكد أكثر من مرة على حلمه بالانضمام لأحد قطبي إسبانيا.

جدير بالذكر أن كانتي غاب عن 20 مباراة من أصل 42 لتشيلسي هذا الموسم، وذلك بسبب سلسلة من الإصابات تعرض لها الفرنسي في الركبة والكاحل، مما أثار العديد من الشكوك حول لياقته البدنية على المدى الطويل.