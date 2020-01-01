وردة: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو

نجم المنتخب المصري يفضل ابن بلاده على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

قال صانع ألعاب نادي آيل لاريسا اليوناني ولاعب منتخب مصر عمرو وردة إنه يفضل محمد صلاح عن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وكان وردة قد زامل صلاح في صفوف المنتخب المصري خلال السنوات الأخيرة، وجمعتهم علاقة جيدة في معسكرات الفراعنة بأمم أفريقيا وكأس العالم.

وفي الوقت الذي تحدث فيه البعض عن توتر العلاقة بينهما بسبب واقعة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والحوار الذي أجراه صلاح مع سي إن إن، أثبت وردة عكس ذلك.

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وقال وردة في تصريحات لصحيفة فورزا اليونانية إنه يفضل محمد صلاح على ميسي ورونالدو حتى وإن لم يكن أفضل منهما على مستوى كرة القدم.

وأضاف: "كريستيانو رونالدو نموذج للالتزام والقدرة على الوصول إلى الأهداف المرجوة من خلال العمل الجاد في التدريبات والاجتهاد المستمر"

وتابع: "بالنسبة لميسي فهو مثال للإمكانيات غير العادية والموهبة الفذة التي تقود لاعب كرة القدم إلى تحقيق إنجازات كبيرة لم يحققها الكثيرون"

وأردف: "ولكن في حال تم وضع صلاح في مقارنة واحدة معهما فإنني بالطبع سأختاره حتى وإن لم يكن الأفضل، ولكنه صديقي وسأدعمه دائمًا"

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يذكر أن عمرو وردة قد تصدر المشهد المصري والعالمي خلال الصيف الماضي بعد اتهامه بالتحرش إلكترونيًا بالعديد من الفتيات في مصر وخارجها.