خاص | بعد رسالة ريال مدريد إلى السعودية .. الهلال يكشف حقيقة تحركه لحسم صفقة فينيسيوس جونيور

اللاعب على رأس أولويات السعودية..

كشف الهلال عن حقيقة تحركه؛ لحسم صفقة التعاقد مع النجم فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خلال الفترة القادمة.

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السعودية وضعت التعاقد مع فينيسيوس على رأس أولويتها؛ حيث قال الرئيس التنفيذي لرابطة دوري روشن عمر مغربل، عن ذلك: "نحن لا نحلم.. إنها مسألة وقت ومفاوضات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لم يتوقف الأمر عند ذلك.. برنامج "سبورت سنتر" زعم بأن مسؤولين في صندوق الاستثمارات السعودي، حصلوا على وعد من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد؛ بعقد اجتماع جديد لمناقشة صفقة فينيسيوس، بعد اللقاء الذي تم في جدة، على هامش بطولة كأس السوبر الإسباني؛ الأمر الذي شكك فيه مسؤولي الميرنجي، مع توجيههم رسالة إلى المملكة بأنهم لن يتخلوا عن اللاعب، إلا إذا تم دفع مليار يورو "قيمة الشرط الجزائي".

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وفي هذا السياق.. نفى مصدر هلالي خاص في تصريحات لـ"فوتبول كو"، مساء اليوم الأربعاء، اتخاذ الزعيم أي إجراء؛ بخصوص فتح مفاوضات التعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 24 سنة.

المصدر أكد أنه لم يتقابل أي مسؤول من نادي الهلال مع رئيس ريال مدريد، خلال تواجده في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ لمناقشة صفقة فينيسيوس - مثلما تردد -.

جدير بالذكر أن فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو؛ حيث سجل 98 هدفًا وصنع 84 آخرين، خلال 290 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.