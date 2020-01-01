أوديجارد أم بوجبا؟ صداع جديد في رأس زيدان

قدوم الفرنسي قد يغلق الباب أمام الشاب النرويجي

حيرة كبيرة يمر بها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بسبب مصير لاعب الوسط النرويجي مارتين أوديجارد المعار لصفوف ريال سوسييداد.

صانع الألعاب النرويجي يقدم مستويات مميزة مع فريقه الحالي، مما طرح العديد من التساؤلات، حول إمكانية عودته لريال مرة أخرى لمساعدة الفريق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن زيدان يضع التعاقد مع بول بوجبا كأولوية، ومن بعده كامافينجا لاعب وسط نادي رين الفرنسي.

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ومع ذلك يؤمن المدرب الفرنسي بالتطور الكبير الذي شهده مستوى أوديجارد مع سوسييداد، من حيث الشخصية والفاعلية في الملعب مما انعكس على أرقامه مع الفريق الإسباني.

سوسييداد يعيش طفرة مميزة في إسبانيا هذا الموسم، حيث يحتل المركز الرابع بالدوري بفارق نقطة عن إشبيلية الثالث، مما يجعله قادراً على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

فكرة التعاقد مع بوجبا أو كامافينجا، ربما تغلق الباب في المستقبل أمام منح أوديجارد الفرصة الكاملة، وهو ما يتعامل معه زيدان بحذر قبل اتخاذ القرار النهائي، مع وجود احتمالية كبيرة لبقاء النرويجي لمدة سنة أخرى في إعارته لسوسييداد قبل العودة لريال من جديد.

وأشارت الصحيفة أن صفقة بوجبا تبدو في غاية الصعوبة، نظراً لمطالب مانشستر يونايتد المالية، التي لا تناسب الأزمة المالية الحالية التي يعيشها ريال مدريد، وهو ما يزيد من حظوظ أوديجارد.

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يذكر أن صاحب الـ21 سنة، شارك في 28 مباراة مع سوسييداد هذا الموسم، نجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 8 بكل البطولات.