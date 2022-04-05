كشف أسطورة كرة القدم ولاعب نادي برشلونة السابق رونالدينو عن رأيه بخصوص ما يقدمه تشافي مع الفريق.

كما تحدث أيضًا عن تجديد عقد ديبميلي وحول أداء الثلاثي ليونيل ميسي، نيمار ومبابي، كما شارك ما يدور في باله عن إرلينج هالاند.

حيث كان لاعب باريس سان جيرمان البرازيلي السابق في مقابلة مع "راديو ماركا" تطرق فيها إلى عدة نقاط تخص أهم ما يدور في كرة القدم حاليًا.

ماذا قال عن برشلونة؟

عن دور تشافي قال: "هذا برشلونة يشبه إلى حد ما ذلك الذي كان عليه في وقتي، أتمنى أن يفعلوا نفس الشيء مثلنا، سعيد جدًا لتشافي ولكل ما يفعله، أتمنى أن يجلب الكثير من السعادة لجماهير برشلونة".

وعن تجديد ديمبيلي مع الفريق أوضح: "في رأيي هو أفضل نادٍ، والأكبر في العالم، والقليل منهم لديهم فرصة اللعب لنادٍ مثل برشلونة، ليس فقط بالنسبة لديمبيلي، الفريق الكتالوني هو أحد أفضل الأماكن للعب".

وحول ما يقدمه بيدري مع الفريق استدرك: "أتمنى أن تكون بداية حقبة جديدة، فهو لديه الكثير من الجودة، إنه يظهرها وآمل أن يتمكن من أن يكون مستقبل الفريق".

كما تحدث عن ارتباط اسم مواطنه رافينيا جناح ليدز مع برشلونة حيث تابع: "أرغب بشدة في حضوره، فهو يتمتع بجودة عالية، ويتلاءم جيدًا مع كرة القدم الإسبانية نظرًا لخصائصه في اللعب".

ماذا قال عن ثلاثي باريس سان جيرمان؟

حول ثلاثي باريس قال: "أحب أن أرى ليو ونيمار ومبابي، عندما يلعبون يجعلونني أرغب في مشاهدة المباراة".

وعن مستقبل مبابي أضاف: "أريده أن يكون سعيدًا، بغض النظر عن المكان، هو يلعب في أحد أكبر الأندية وما يهم هو أنه سعيد، إنه شخص رائع".

وواصل: "مبابي لا يذكرني برونالدو نازاريو، لا أعتقد ذلك".

وحول رحيل ميسي عن برشلونة أردف: "بالنسبة لي كانت مفاجأة عندما رحل عن برشلونة، لكنه صديق رائع والأهم أنه سعيد وبصحة جيدة".

ماذا قال عن هالاند؟

قال رونالدينيو: "من الصعب أن أقول ما سيفعله، كل شخص لديه أحلامه، لقد كان من دواعي سروري تحقيق سعادتي والتي كانت اللعب لبرشلونة".

وواصل: "لا أعرف ما يفكر فيه، الدوري الإسباني وبرشلونة يرغب جميع اللاعبين في قضاء يومهم فيهما".

جدير بالذكر أن رونالدينيو كان قد تحدث قبل أيام في مقابلة أخرى استنكر فيها صافرات الاستهجان التي تلقاها ميسي ونيمار في ملعب حديقة الأمراء من جماهير باريس.

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