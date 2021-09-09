رونالدو يكشف فترة استمراره مع مانشستر يونايتد

النجم البرتغالي لم يعد من أجل العطلة

كشف كريستيانو رونالدو العائد حديثًا إلى مانشستر يونايتد، عن الفترة التي سيقضيها مع النادي الإنجليزي بعد عودته لأولد ترافورد.

المهاجم البرتغالي عاد مرة أخرى لصفوف الشياطين الحمر، في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من يوفنتوس.

رونالدو تحدث إلى الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، عن سبب عودته للنادي من جديد، ورغبته في البقاء لفترة طويلة.

ماذا قال رونالدو؟

صاحب الـ36 سنة قال في حوار مع زميله السابق ويس براون على قناة مانشستر:"لست هنا من أجل قضاء عطلة، كما أخبرتك، فترتي الأولى كانت رائعة وفزت ببعض الأشياء، لكني هنا للفوز مرة أخرى".

وأضاف:"أنا قادر على فعل ذلك وزملائي في الفريق، أنا مستعد جدًا لهذا التحدي، هي فرصة جيدة بالنسبة لي والمشجعين والنادي للتقدم للأمام".

وتابع:"أنا مستعد وأعتقد أنني سأقوم بشيء كبير في السنوات الثلاث أو الأربع القادمة".

متي يظهر رونالدو من جديد مع الشياطين الحمر؟

رونالدو تألق مع البرتغال في تصفيات كأس العالم أمام أيرلندا، ونجح في قيادة الفريق للفوز 2/1 ولكنه حصل على بطاقة صفراء.

اللاعب عاد إلى مدينة مانشستر في وقت مبكر، وبعد قضاء فترة الحجر الصحي لمدة خمسة أيام وانضم لزملائه الجدد بالتدريبات يوم الثلاثاء الماضي.

ولذلك يمكن أن يظهر النجم البرتغالي بتشكيل المدرب أولي جونار سولشاير أمام نيوكاسل يونايتد بالجولة القادمة من الدوري الإنجليزي.

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