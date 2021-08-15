رونالدو يعلق على انتقال فاران لمانشستر يونايتد

رونالدو يعطي موافقته لانتقال فاران إلى الشياطين الحمر

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس على انتقال المدافع الفرنسي رافاييل فاران إلى صفوف مانشستر يونايتد رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان يونايتد قد أعلن ضم اللاعب بشكل مبدئي نهاية الشهر الماضي، وانتظر حتى إتمام التعاقد بشكل نهائي للإعلان بشكل رسمي حتى صيف 2025.

وتم تقديم اللاعب البالغ 28 عامًا في ملعب أولد ترافورد لتحية الجماهير، وظهر بالقميص رقم 19.

ماذا قال كريستيانو رونالدو عن فاران؟

خلال منشور جذب أكثر من مليون مشاهدة عبر "إنستجرام" لأسطورة مانشستر يونايتد السابق، ريو فرديناندد يتعانق هو وفاران، كريستيانو رونالدو أبدى موافقته بشأن انتقال فاران إلى الشياطين الحمر.

وعلق البرتغالي، مهاجم مانشستر يونايتد السابق على المنشور وكتب: "عظيم".

كيف استقبل فاران داخل أولد ترافورد؟

استقبل الدولي الفرنسي الدولي استقبالًا صاخبًا بينما كان يشق طريقه إلى أرض الملعب قبل المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد ليدز، والتي انتهت بفوز عريض ليونايتد 5-1.

لم يتمكن فاران من الظهور مع يونايتد في مباراتهم الأولى هذا الموسم، لكنه بالتأكيد كان يستمتع بأول مباراة له في أولد ترافورد كلاعب للشياطين الحمر.

ماذا قال فاران بخصوص الانضمام إلى مانشستر يونايتد؟

قال فاران: "مانشستر يونايتد هو أحد أكثر الأندية شهرة في كرة القدم العالمية وفرصة المجيء إلى هنا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أمر لا يمكنني رفضه".

وأردف: "هناك الكثير الذي أريد تحقيقه في مسيرتي وأعلم أنني انضممت إلى فريق مليء باللاعبين الرائعين الذين سيكون لديهم نفس التصميم للفوز بالمباريات والألقاب".

وأضاف:"بعد أن تحدثت إلى المدرب، يمكنني أن أرى مدى التقدم الذي تم إحرازه خلال المواسم القليلة الماضية، أنا الآن انضم إلى مجموعة جاهزة للعب على أعلى مستوى".

وأتم: "أريد أن أحدث تأثيرًا هنا وسأبذل قصارى جهدي لأصبح جزءًا من تاريخ هذا النادي اللامع".

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