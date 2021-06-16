جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة وكيف تتابع مباريات محمد صلاح طوال الموسم؟

ريحظى ليفربول بشعبية كبيرة حول العالم كونه أحد أكبر الأندية الأوروبية وفي الأونه الأخيرة ارتفعت شعبيته أكثر في الشرق الأوسط بسبب تواجد النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الفريق.

قاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ 1990 ولكن في الموسم الماضي تراجع الفريق على مستوى النتائج وحسم المركز الثالث في الجولات الأخيرة.

ويحاول الريدز تصحيح الأوضاع في الموسم الجديد خاصة مع عودة الجماهير وسماع أهازيج مدرجات أنفيلد مرة أخرى.

وفي هذا التقرير يقدم لكم جول جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي ، والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي:

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 ليفربول - نوريتش سيتي السبت 14 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - كارو رود 2 ليفربول - بيرنلي السبت 21 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أنفيلد 3 ليفربول - تشيلسي السبت 28 أغسطس 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أنفيلد 4 ليدز يونايتد - ليفربول السبت 11 سبتمبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - إيلاند رود 5 ليفربول - كريستال بالاس السبت 18 سبتمبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أنفيلد 6 برينتفورد - ليفربول السبت 25 سبتمبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - برينتفورد 7 ليفربول - مانشستر سيتي السبت 2 أكتوبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أنفيلد 8 واتفورد - ليفربول السبت 16 أكتوبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - فيكارج رود 9 مانشستر يونايتد - ليفربول السبت 23 أكتوبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أولد ترافورد 10 ليفربول - برايتون السبت 30 أكتوبر 2021،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أنفيلد 11 وست هام - ليفربول السبت 6 نوفمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - لندن الأولمبي 12 ليفربول - آرسنال السبت 20 نوفمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أنفيلد 13 ليفربول - ساوثامبتون السبت 27 نوفمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أنفيلد 14 إيفرتون - ليفربول الثلاثاء 30 نوفمبر 2021،

21:45 مصر، 22:45 السعودية - جوديسون بارك 15 وولفرهامبتون - ليفربول السبت 4 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - مولينيو 16 ليفربول - أستون فيلا السبت 11 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أنفيلد 17 ليفربول - نيوكاسل يونايتد الأربعاء 15 ديسمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - أنفيلد 18 توتنهام - ليفربول السبت 18 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - توتنهام 19 ليفربول - ليدز يونايتد الأحد 26 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أنفيلد 20 ليستر سيتي - ليفربول الثلاثاء 28 ديسمبر 2021،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - كينج باور 21 تشيلسي - ليفربول السبت 1 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - ستامفورد بريدج 22 ليفربول - برينتفورد السبت 15 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أنفيلد 23 كريستال بالاس - ليفربول السبت 22 يناير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - سيلهرست بارك 24 ليفربول - ليستر سيتي الأربعاء 9 فبراير 2022،

22:00 مصر، 23:00 السعودية - أنفيلد 25 بيرنلي - ليفربول السبت 12 فبراير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - تيرف مور 26 ليفربول - نوريتش سيتي السبت 19 فبراير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أنفيلد 29 آرسنال - ليفربول السبت 26 فبراير 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - امارات 27 ليفربول - وست هام السبت 5 مارس 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أنفيلد 28 برايتون - ليفربول السبت 12 مارس 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - فالمر 30 ليفربول - مانشستر يونايتد السبت 19 مارس 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أنفيلد 31 ليفربول - واتفورد السبت 2 أبريل 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أنفيلد 32 مانشستر سيتي - ليفربول السبت 9 أبريل 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - اتحاد 33 أستون فيلا - ليفربول السبت 16 أبريل 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - فيلا بارك 34 ليفربول - إيفرتون السبت 23 أبريل 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أنفيلد 35 نيوكاسل يونايتد - ليفربول السبت 30 أبريل 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - سانت جيمس بارك 36 ليفربول - توتنهام السبت 7 مايو 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - أنفيلد 37 ساوثامبتون - ليفربول الأحد 15 مايو 2022،

16:00 مصر، 17:00 السعودية - سانت ماري 38 ليفربول - وولفرهامبتون السبت 22 مايو 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية - أنفيلد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS premium HD 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات البريميرليج من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي 2020-21