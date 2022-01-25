"رونالدو لم يتصرف مثل النجوم في يوفنتوس"

أشاد الثنائي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني، بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والطريقة التي استقر بها في يوفنتوس.

وصل رونالدو إلى النادي الإيطالي قادمًا من ريال مدريد في 2018، قبل المغادرة والعودة إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

وحصل صاحب الـ36 سنة على لقبين دوري إيطالي خلال ثلاث سنوات، وحافظ على سجله التهديفي المميز بالفريق.

ماذا قال بونوتشي وكيليني عن رونالدو؟

قال الثنائي لبرنامج "Fedez's Wild Moss " عبر الإنترنت:"كنا مستعدين للضجيج الإعلامي الذي قد يأتي عند وصوله بسبب إنجازاته".

وأوضحا خلال حديثهما:"بمجرد أن جاء رونالدو أصبح جزءًا من المجموعة وكان يتصرف بشكل طبيعي وجيد مع الجميع".

وتابعا:"لم يتصرف كنجم أبدًا، هو شركة متعددة الجنسيات تسير على الأرض، ولكن يمكنك المزح معه في أي وقت".

كيف ظهر رونالدو بعد رحيله عن يوفنتوس؟

النجم البرتغالي عاد من جديد إلى فريقه السابق بصورة مفاجئة، بعدما كان على وشك الانضمام إلى مانشستر سيتي.

رونالدو ظهر في 23 مباراة مع الشياطين الحمر منذ عودته، نجح خلالهم في تسجيل 14 هدفًا وصناعة 3 بكل البطولات.

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