"رونالدو كان ضحية النفاق بيوفنتوس، وعاملوه ككبش فداء"

باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق يدافع عن كريستيانو رونالدو بعد رحيله عن البيانكونيري.

أكد باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يلق الاحترام الكافي خلال فترة تواجده في إيطاليا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "لا ريبوبليكا"، وأكد خلالها أن رونالدو كان كبش فداء لما وقع من فشل في يوفنتوس بالسنوات الأخيرة.

وقال إيفرا: "رونالدو في حاجة للحب والاحترام، لكن بدلًا من ذلك عاملوه في يوفنتوس ككبش فداء لكل ما حدث".

وأضاف: "الانتقادات في إيطاليا سخيفة بعض الشيء، وبعض الأحيان تصل للنفاق، لقد كان خطأ من أليجري عندما قال أن رونالدو لن يلعب كل اللقاءات".

وأردف: "لا يوجد داعي لقول مثل تلك الأشياء بشكل علني، على أي حال، فحب كريستيانو رونالدو الحقيقي هو مانشستر يونايتد".

وكان رونالدو قد غادر يوفنتوس هذا الصيف وعاد لناديه الأسبق مانشستر يونايتد ليعمل تحت قيادة أولي جونار سولشاير.

جدير بالذكر أن رونالدو يمر بفترة صعبة في مانشستر يونايتد بالرغم من البداية القوية له، إلا أن النتائج السلبية مؤخرًا أثرت بشكل واضح عليه.

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