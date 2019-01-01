رونالدو: إنتر وبرشلونة وأرسنال حاولوا ضمي

عدة أندية حاولت التعاقد مع البرتغالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، عن الأندية التي كانت مهتمة بضمه في بداية مشواره وقتما كان لاعباً في سبورتنج لشبونة.

وانضم رونالدو وقتها إلى صفوف مانشستر يونايتد عام 2003 بعد تألقه بقميص سبورتنج في لقاء ودي أمام الفريق الإنجليزي.

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وقال رونالدو مع "ITV": "كان هناك عدة اتصالات مع عدد من الفرق، فالنسيا على سبيل المثال".

وأضاف: "قابلت فينجر وكنت على وشك الانضمام لأرسنال، تحدثت أيضاً مع برشلونة وإنتر وريال مدريد".

وختم: "ولكن كل شيء تغير بعد اللقاء الودي مع يونايتد، كانوا مهتمين، ثم سرعوا المفاوضات بعد المباراة وتمت الصفقة".

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وانتقل رونالدو في الصيف الماضي من ريال مدريد إلى صفوف يوفنتوس مقابل قرابة 105 مليون يورو.