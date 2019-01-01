رونالدو يلمح إلى الاعتزال

هل حانت اللحظة التي يخشاها عشاق البرتغالي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن بدء تفكيره في اتخاذ قراره باعتزال كرة القدم وترك الملاعب في وقت قريب.

ويبلغ رونالدو حالياً من العمر 34 عاماً، وسيخوض الموسم المقبل عامه الثاني في الكرة الإيطالية مع يوفنتوس.

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وقال رونالدو مع "TVI": "لا أفكر في الأمر، ولكن ربما أترك المجال العام المقبل، أو أستمر حتى 40 أو 41".

وأضاف: "لا أعرف، أفكر فقط في الاستمتاع باللحظة، أملك موهبة رائعة وأريد فقط الاستمرار في الاستمتاع بها".

وأبدى رونالدو رأيه في أسعار لاعبي الكرة: "هناك مبالغة، باستثناء جواو فيليكس، أي لاعب قيمته 100 مليون دون أن يقدم شيئاً، حتى المدافعين والحراس، أنا لا أوافق على ذلك، ولكن هذا هو العالم حالياً ويجب احترامه".

وختم البرتغالي: "هل هناك لاعبي كرة يملكون إنجازات أكثر مني؟ لا أظن أن يوجد".

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ويلعب رونالدو مع يوفنتوس أمام بارما في افتتاح الدوري الإيطالي السبت المقبل.