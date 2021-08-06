رودريجيز: ميسي لن يجد إلا مكانًا واحدًا في الدوري الإنجليزي

رحيل ميسي يتصدر عناوين الصحف وكل الحوارات.

الكل يتحدث عن الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ أمس، الخميس؛ فالليلة لم تكن عادية ففيها أعلن برشلونة رحيل قائده وهدافه التاريخي.

الكولومبي خاميس رودريجيز لم يتحدث كثيرًا عن مستقبله المعلق هذه المرة بل عن رحيل ميسي عن برشلونة وما قد يقدمه لباريس سان جيرمان في ظل صعوبة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

هل مر رودريجيز بتجربة رحيل ميسي؟

تحدث رودريجيز عن رحيل ميسي عبر حوار على تويتش وقال: "أجويرو ذهب إلى برشلونة والآن ميسي يرحل. الأمر نفسه حدث لي؛ ذهبت إلى إيفرتون من أجل انشيلوتي والآن رحل كارلو".

ولا يعرف الدولي الكولومبي ما سيفعل في الموسم المقبل مع إيفرتون بعد رحيل كارلو أنشلوتي وعودته إلى تدريب ريال مدريد.

وكان سيرخيو أجويرو قد انتقل هذا الصيف إلى برشلونة بعد نهاية تعاقده مع مانشستر سيتي ليلعب بجوار مواطنه ميسي لكن الأخير رحل.

من قادر على التعاقد مع ميسي؟

يعتقد لاعب ريال مدريد السابق أن برشلونة فقد قوة كبيرة هجومية "ميسي يسجل 30 هدفًا ويصنع مثلهم على الأقل في السنة، الآن على برشلونة البحث عن لاعبين يفعلون ذلك".

وتابع رودريجيز "لو انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان فسيلعبون بمفردهم في فرنسا، سيمنحهم كل الألقاب. في إنجلترا لا أعتقد أن بإمكانهم الدفع له؛ فقط مانشستر سيتي يمكنه ذلك".

كيف رحل ميسي عن برشلونة؟

رحيل ميسي عن برشلونة كان صدمة لجماهيره؛ الرحيل أعلنه برشلونة رسميًا عبر موقعه الرسمي لصعوبة قيد ميسي بسبب الصعوبات المالية التي يعاني منها النادي.

وأكد برشلونة أن الطرفين كانا قد اتفقا على كافة الأمور لكن المفاوضات لم تنجح كما يريدان بسبب الأزمة الاقتصادية.

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