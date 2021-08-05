ما أسباب رحيل ميسي؟ وكيف فشل برشلونة في تسجيله رسميًا؟

في مفاجأة وصدمة لجمهور برشلونة أعلن الفريق الكتالوني رحيل ليونيل ميسي، تعرف على أسباب رحيله ووجهته المقبلة

أعلن برشلونة، في بيان رسمي اليوم عدم توصله إلى اتفاق مع أسطورة الفريق ليونيل ميسي، بشأن تجديد العقد لتنتهي مسيرة البرغوث مع الفريق الكتالوني.

وأوضح بيان برشلونة أنه على الرغم من توصل برشلونة وميسي لاتفاق بنية صريحة على توقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية (لوائح الدوري الإسباني).

وانطلقت مسيرة ميسي مع برشلونة منذ عام 2003، حتى عام 2021، ليتربع بعدها على عرش الكرة ويصبح من أفضل لاعبي الكرة عبر التاريخ، ولكن انتهت الرحلة وسنرى الأسطورة الأرجنتينية بقميص فريق آخر في الموسم المقبل.

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا أسباب رحيل ميسي عن برشلونة، وما الوجهة المحتملة المقبلة له.

ما أسباب رحيل ميسي عن برشلونة؟

برشلونة أكد في بيانه أنه توصل إلى اتفاق مع ميسي لتجديد العقد، ولكن كان من الصعب التوقيع الرسمي بسبب الأزمة المالية التي يعيشها الفريق في السنوات الأخيرة.

وكان برشلونة يعول على انتعاش اقتصاده في الفترة الأخيرة على بطولة السوبر ليج، التي قرر الاتحاد الأوروبي إلغائها وتسببت في تهديد الفريق بالحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في وقت سابق.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن برشلونة رفض اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق CVC الأمريكي، والتي كان من المتوقع أن تدر 2.7 مليار يورو على الأندية الإسبانية.

ورفضت إدارة برشلونة قرض صندوق CVC الأمريكي، بسبب تمسكها بإقامة بطولة السوبر ليج في المستقبل، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للفريق الكتالوني بالوقت الحالي، وكان آخرها عدم قبول تجديد عقد ليونيل ميسي.