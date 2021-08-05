برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني يكشف التفاصيل الخاصة برحيل ليونيل ميسي عن برشلونة ووجهته القادمة.

تعيش كرة القدم الإسبانية بشكل عام، ونادي برشلونة بشكل خاص يومًا عصيبًا، بعدما أعلن النادي الكتالوني عن انهيار مفاوضات تجديد عقد أيقونته وقائده السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة أصدر بيانًا رسميًا قبل عدة ساعات أكد خلاله أن المفاوضات مع ميسي انهارت بسبب مشاكل اقتصادية وهيكلية، رغم الاتفاق بين الطرفين على تجديد العقد.

الخبر جلل لدرجة أن جوسيب بيدريريول مقدم برنامج "إل شيرينجيتو" الرياضي الإسباني قرر قطع عطلته وتقديم حلقة مساء الخميس من البرنامج للحديث عن الكواليس المتعلقة برحيل ميسي من برشلونة، والوجهة المحتملة له.

رسالة إلى ميسي

وفي بداية الحلقة، وجه بيدريريول رسالة إلى ليونيل ميسي، ناشده فيها بالبقاء مع برشلونة، والاستمرار في قيادة النادي الكتالوني على الأقل خلال الموسم المقبل.

وقال بيدريريول: "إذا كنت كتالونيًا حقًا، ابق في برشلونة".

أحد ضيوف البرنامج أكد أن رحيل ميسي عن برشلونة يأتي بسبب الديون الهائلة التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة، وأثرت بشكل بالغ على ميزانيته.

وأكد البرنامج الإسباني أن الاتفاق الأساسي بين ميسي وجوان لابورتا رئيس برشلونة كان على تخفيض لاعب الأرجنتيني بنسبة تصل إلى 50%.

لكن في الاجتماع الذي عُقد مساء الخميس، طالب رئيس النادي الكتالوني ميسي بأن يخفض راتبه بنسبة 30% إضافية للاتساق مع قانون كتلة الرواتب، وهو ما عجل بانهيار المفاوضات في نهاية المطاف.

وجهة ميسي القادمة

جوسيب بيدريريول كشف عن الوجهة الأقرب حاليًا التي قد ينتقل إليها ميسي، مؤكدًا أن باريس سان جيرمان الفرنسي قريب جدًا من إتمام التعاقد مع الأرجنتيني.

وقال الصحفي الإسباني: "في الساعات القادمة، يمكن أن يكون لاعبًا في باريس سان جيرمان".

ومن جانبه، أكد محمد بو حفصي الصحفي الفرنسي الشهير أخبار اقتراب باريس سان جيرمان من التعاقد مع ميسي.

وكتب بو حفصي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي جاء فيها: "خلال الساعات الماضية، ميسي كان في مفاوضات مع باريس سان جيرمان".

وأضاف: "المفاوضات جارية، وباريس مهتم جدًا بالموقف من أجل إيجاد حل".

🔴🔵 Depuis plusieurs heures, Leo #Messi est en discussions avec le Paris Saint Germain. Des négociations sont en cours. Le PSG est très attentif à la situation afin de trouver une solution. #PSG — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 5, 2021

وستكون الساعات القليلة القادمة حاسمة في مستقبل ليونيل ميسي، بعد أن أسدل الستار على مسيرته مع برشلونة، بشكل صادم للجميع.

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