رودجرز يُعلنها: لست مهتمًا بتدريب أرسنال

يؤكد سعادته في ليستر سيتي..

شدد برندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي، على أنه لا يكترث باهتمام أرسنال بالحصول على خدماته التدريبية، مؤكدًا أنه يريد البقاء داخل فريقه الحالي وأن نية الرحيل حاليًا ليست موجودة لديه.

أرسنال أقال أوناي إيمري الأسبوع الماضي وتولى ليونبيرج المهمة بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدرب دائم، وقد ارتبط اسم الجانرز بالعديد من المدربين مثل ماسيميليانو أليجري وماوريسيو بوتشيتينو، وبرز اسم رودجرز أيضًا.

إلا أن الأمر ليس محل نقاش بالنسبة لمدرب سيلتيك السابق، حيث قال في تصريحات صحفية اليوم "أنا باقٍ في ليستر، لست مهتمًا بأرسنال، لقد قلت ذلك مرارًا وتكرارًا.".

"ما سأقوله مجددًا أن لديّ عقد هنا، وأعرف أن المدربين يفقدون وظائفهم، ولكن أظن أن إدارة ليستر راضية عن الذي نقدمه حتى الآن ولذلك لن تتم إقالتي. أنا سعيد للغاية هنا ولست بحاجة إلى النظر لمكان آخر."

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كما تابع "أنا أتحدث بالمنطق، نعم أعلم أن العالم لا يسير بصورة منطقية أحيانًا، ولكن قل لي لماذا قد أترك ليستر الآن؟ أعمل مع مجموعة مميزة من الشباب ونطوّر من أنفسنا وأعتقد أن لدينا الكثير لنقدمه في المستقبل.".

"أكرر، أنا سعيد جدًا في ليستر ولديّ علاقات عظيمة مع جميع الناس هنا وأشعر أنني أريد أن أُكمل المسيرة هنا."

وأتم "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة مما أنا عليه الآن، أحب العمل والمكان الذي أتواجد فيه، البلدة مميزة إلى جانب الشغف الكبير الذي عندي مهنيًا وشخصيًا هنا، أخبرني لماذا قد أترك كل هذا وأرحل؟.".

الجدير بالذكر أن ليستر مع رودرجز يعيش انتفاضة كبيرة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 32 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول.