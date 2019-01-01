ويلوك: إيمري أصبح من الماضي ونعمل على تحسين الأوضاع

لاعب أرسنال يؤكد على ثقته في مدرب الفريق الجديد

يرى جو ويلوك، لاعب أرسنال أن أوناي إيمري المدير الفني السابق للجانرز، أصبح من الماضي مشدداً على أن اللاعبين هدفهم الانتصارات في الحقبة الجديدة.

وأعلنت إدارة أرسنال يوم الجمعة الماضي، إقالة مدرب الفريق إيمري، وتعيين ليونبيرج بدلاً منه بشكل مؤقت.

ليونبيرج: أرسنال يحتاج لتحسين الكثير من الأمور

وقال ويلوك في تصريحات صحفية: "بصراحة نحن نعلم، أننا بحاجة إلى التحسن بغض النظر عن المدير الفني، ولكن نحن نؤمن بليونبيرج، ونعمل على تحسن الأوضاع".

أرسنال افتتح مبارياته تحت قيادة ليونبيرج، أمام نوريتش سيتي بتعادل بهدفين لكل فريق يوم الأحد في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتابع: "كل يوم في التدريبات نحاول استعادة القدرة التنافسية، أشعر بأن حظنا سيتحول في مباراة واحدة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "إيمري أصبح من الماضي الآن، ولكن كان مديراً فنياً جيداً للغاية ورجل رائع".

ويحتل الفريق اللندني المركز السابع برصيد 19 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.